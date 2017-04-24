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Кто и как расколол Турцию пополам?

Политика

На стороне Эрдогана — население «внутренней Анатолии»

Реджеп Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Москва, 24 апреля 2017, 05:50 — REGNUM  

По первым результатам референдума, прошедшего в Турции, можно зафиксировать победу сторонников усиления президентской власти. Какие новые возможности и проблемы получит глава Турции в результате, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

По результатам турецкого референдума по внесению поправок в Конституцию, уровень явки достаточной большой — составляет 86%. Окончательные итоги с учетом периода приема апелляций будут подведены через 11−12 дней. 51,3% граждан Турции высказались в поддержку пакета конституционных поправок, против — 48,6%. Разрыв между «за» и «против», как видим, небольшой, и он балансирует на уровне статистической погрешности.

Такая картина свидетельствует о расколе страны на две почти равные части. Причем население крупных городов проголосовало против проекта изменения Конституции. Также против проголосовали жители туристической Антальи. И, что очень важно, курды юго-восточных районов страны. На стороне изменений, предложенных Эрдоганом и его соратниками, оказалось, по большей части, население центральных горных районов Турции, так называемой внутренней Анатолии. Проще говоря, можно сделать вывод, что гибридный неоосманизм, создаваемый как смесь мягкой исламизации и национальных идей, не нашел поддержки у светских граждан.

Теперь Эрдогану предстоит удерживать контроль над правительством, находящемуся во взвинченном расколом общества состоянии. Поправки, за которые высказались турецкие избиратели, вступят в силу после следующих выборов, намеченных на 2019 год. А до того времени Эрдогану стоит проявить крайнюю осмотрительность.

Подробности читайте в статье: «Плацдарм сжался: Эрдоган остаётся только с внутренней Анатолией»

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