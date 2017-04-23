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Отменяет ли война необходимость выживать?

Политика

Уже четвертый год Российская Федерация оказывает поддержку ДНР и ЛНР. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с человеком, который возит гуманитарную помощь в Донбасс. Говорили о помощи военнослужащим и мирному населению, ценах на продукты и уровне зарплат

Гуманитарная помощь России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь России

Донецк, 23 апреля 2017, 05:50 — REGNUM  

Донбасский конфликт, перешедший в замороженное состояние, постоянно подогреваемое провокациями с украинской стороны, заставил население Донбасса перейти на новый формат жизни. Каковы основные черты работы гуманитарных добровольцев в ДНР читайте в интервью, которое дал один из них ИА REGNUM.

Поток гуманитарной помощи от населения последнее время сократился, но российская гуманитарная помощь доставляемая конвоями продолжает поступать. Усилен пограничный контроль, что правильно, как заметил волонтер, граница это не шутки. Больше всего востребованы продукты, перевязочные материалы, нужны памперсы для домов престарелых.

Гуманитарная помощь, которую сдает население, проходит проверку и доставляется до тех, кому она адресована. Обычно там же доставка фиксируется документально. Ни блокада с украинской стороны, ни признание документов ЛДНР с российской на работе волонтеров сильно не отразилось.

Значительная часть ресурсов направляется молодыми республиками на фронт. Идет война, людям не до вопросов о собственном быте. Но ожидание воссоединения с Россией никуда не делось. Можно делать вид, что этого вопроса не существует, но именно он вызывает апатию у людей Донбасса. Они до сих пор ждут объединения с Россией.

Люди в Донбассе действительно нуждаются в поддержке. Порой не хватает предметов первой необходимости. Каждый неравнодушный может лично поучаствовать в гуманитарной помощи, обратившись в пункт приема в своем городе либо сделав денежный перевод

Читайте интервью полностью: «Люди заняты войной и борьбой с фашизмом, это — выживание?»

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