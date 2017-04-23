Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
06:52:11 МСК

Как Советский Союз помог Китаю перед войной

Политика

Часть 1: «Иметь против России в тылу 500-миллионный Китай»

Халкин-Гол
Иван Шилов © ИА REGNUM
Халкин-Гол

Москва, 23 апреля 2017, 05:05 — REGNUM  

Как поведет себя Китай в плане геополитической стратегии? Станет ли он искать себя в фарватере, определяемом политикой США, или определит собственную повестку дня? Как возможные варианты могут сказаться на положении России? И есть ли у нас исторические аналогии, позволяющие сделать предположения? Подробно о возможности ответа на эти вопросы читайте в статье доктора исторических наук, постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина.

Товарищ Сталин в преддверии Второй мировой войны прекрасно понимал важность отношений с Китаем как противовеса устремлениям милитаристской Японии. Угроза с Запада выдвигала вопрос отпора возможной японской агрессии на одно из первых мест в дальневосточной дипломатии Советского государства. Заключение пакта о ненападении было в интересах самой Японии, не готовой к какой-либо экспансии сразу после захвата Манчжурии.

С другой стороны, японцы опасались, что заключение пакта о ненападении с Москвой, вызовет усиление противодействия планам Токио со стороны западных держав. Одновременно прорабатывались и планы нападения на Советский Союз, но принятое в результате решение предусматривало первоначальное покорение Китая с целью «собирания всех сил желтой расы для тотальной войны», если использовать тогдашнюю японскую фразеологию. Западные страны участвовали в обсуждении японских запросов на возможную реакцию в случае нападения Японии на СССР. Тем самым подбадривая Токио и направляя его усилия в эту сторону.

Оказанная Пекину поддержка в момент, когда японские милитаристы развязали полномасштабную войну против Китая осенью 1937 года, была эффективным шагом советской дипломатии. Не ввязываясь в провоцируемый Японией и западными странами конфликт напрямую, Советский Союз создавал возможность увязания Токио в противоборстве, делая невозможным прямое нападение.

Подробности читайте в статье «Довоенный «треугольник СССР — Япония — Китай»

Также рекомендуем Вашему вниманию другие статьи Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
ДонецкДНР Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
США и КНДР создали самую горячую точку. Градус риторики пугающе нарастает
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Что скрывает клоунская маска? Памяти Чарли Чаплина
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
23.04.17
Религия антисоветизма: бездна злобы и невежества
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Евгения ПикусКак Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж
НиццаФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.04.17
Иран идёт через Кавказ
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Украина ввела водную блокаду ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Выборы во Франции изменят судьбу Минских соглашений
ДонецкДНР Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Меланья Трамп наградила поддерживающую Асада монахиню
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
Ползучий «ленинопад»: Судьба памятников Ленину в «колыбели демократии»
ЕкатеринбургРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
ещё главное