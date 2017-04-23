Меланья Трамп наградила поддерживающую Асада монахиню

Ватикан, , 02:02 — REGNUM

Католическая пресса не остается в стороне от актуальных международных вопросов. Серьезное обсуждение получило происшествие в Сирии. Подробный обзор — в материале Станислава Стремидлоского.

Если Ватикан обеспокоен химической атакой против мирного населения и последовавшими ответными ударами, то епископ Алеппо сообщил, что в Сирии сомневаются: не была ли химатака подготовкой общественного мнения к тому, что за этой атакой последовало. Епископ признался, что раньше иракский сценарий не казался возможным, но теперь его вероятность уже не кажется призрачной. Но несмотря на все тяготы, христианское население страны не оставляет храмы, а пятничный Крестный ход собрал дальше больше участников, чем обычно. По мнению епископа Алеппо, Сирию разыгрывают в глобальной игре экономических и геополитических интересов, но у верующих нет таких интересов, как нет политических и экономических средств. В отличие от всех, борющихся за свою выгоду в этой войне, сирийские христиане были первыми, кто потерял все, говорит епископ.

Другое касающееся сирийских христиан событие связано с именем Кэролин Фахан Фахак, настоятельницы общины в Дамаске. В конце марта Меланья Трамп и заместитель госсекретаря наградили Фахак ежегодной международной премией «Мужественная женщина». При этом сестра Кэролин поддерживает сирийского президента, уверяет, что обвинения его в химатаке не правдивы, и на прямой вопрос американских журналистов, кто же такой Асад — диктатор или монстр, ответила, что лично ей он нравится, потому что близок народу и Церкви. А достижение мира в Сирии при отставке Асада она назвала непредставимым.

О чем еще писала на последней неделе католическая пресса — читайте в обзоре: Украинские церкви возмущены продавливанием интересов ЛГБТ-сообщества

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