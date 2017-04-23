Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
03:13:19 МСК

Меланья Трамп наградила поддерживающую Асада монахиню

Политика

О чем пишут католические СМИ

Ватикан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ватикан

Ватикан, 23 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  

Католическая пресса не остается в стороне от актуальных международных вопросов. Серьезное обсуждение получило происшествие в Сирии. Подробный обзор — в материале Станислава Стремидлоского.

Если Ватикан обеспокоен химической атакой против мирного населения и последовавшими ответными ударами, то епископ Алеппо сообщил, что в Сирии сомневаются: не была ли химатака подготовкой общественного мнения к тому, что за этой атакой последовало. Епископ признался, что раньше иракский сценарий не казался возможным, но теперь его вероятность уже не кажется призрачной. Но несмотря на все тяготы, христианское население страны не оставляет храмы, а пятничный Крестный ход собрал дальше больше участников, чем обычно. По мнению епископа Алеппо, Сирию разыгрывают в глобальной игре экономических и геополитических интересов, но у верующих нет таких интересов, как нет политических и экономических средств. В отличие от всех, борющихся за свою выгоду в этой войне, сирийские христиане были первыми, кто потерял все, говорит епископ.

Другое касающееся сирийских христиан событие связано с именем Кэролин Фахан Фахак, настоятельницы общины в Дамаске. В конце марта Меланья Трамп и заместитель госсекретаря наградили Фахак ежегодной международной премией «Мужественная женщина». При этом сестра Кэролин поддерживает сирийского президента, уверяет, что обвинения его в химатаке не правдивы, и на прямой вопрос американских журналистов, кто же такой Асад — диктатор или монстр, ответила, что лично ей он нравится, потому что близок народу и Церкви. А достижение мира в Сирии при отставке Асада она назвала непредставимым.

О чем еще писала на последней неделе католическая пресса — читайте в обзоре: Украинские церкви возмущены продавливанием интересов ЛГБТ-сообщества

Другие обзоры католических СМИ и статьи Станислава Стремидловского о внешнецерковных отношениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Триумф вместо ареста: почему Ленина не арестовали весной 1917 года?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Евгения ПикусКак Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж
НиццаФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.04.17
Иран идёт через Кавказ
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Украина ввела водную блокаду ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Выборы во Франции изменят судьбу Минских соглашений
ДонецкДНР Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Корни неонацизма в Эстонии
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗахоронение Ленина. Как довести общество до «готовности»
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Марат ШибутовМухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
Валерий РокотовНочь как убийца
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное