Главный военный прокурор России подал в отставку

Москва, , 14:14 — REGNUM

Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор России Сергей Фридинский подал прошение об отставке. Об этом сегодня, 22 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

По каким причинам Фридинский уходит в отставку, не сообщается.

Напомним, назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей осуществляется через Совет Федерации по представлению президента.

До решения Совета Федерации Фридинский будет исполнять обязанности главного военного прокурора России.

Ожидается, что на будущей неделе в Совете Федерации будет рассмотрен вопрос об отставке Фридинского. По предварительным данным 25 апреля состоится совместное заседание комитета по обороне и безопасности и комитета по конституционному законодательству и госстроительству по вопросу об отставке Фридинского по выслуге лет в связи с его личным рапортом.

Заседание верхней палаты Федерального собрания может пройти 26 апреля.

Известно, что Фридинский занимает должность главного военного прокурора с 7 июля 2006 года. В Генеральной прокуратуре Фридинский работает с 2000 года. До этого он был военным прокурором Северо-Кавказского военного округа.