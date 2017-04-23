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Корни неонацизма в Эстонии

Политика

Интервью об эстонских событиях 2007 года

Мая 2016 года. «Бронзовый солдат» — памятник воинам, погибшим при освобождении Таллина
Лев Евгеньев © ИА REGNUM
Мая 2016 года. «Бронзовый солдат» — памятник воинам, погибшим при освобождении Таллина

Таллин, 23 апреля 2017, 01:01 — REGNUM  

Прошло десять лет с событий, получивших название «Бронзовых ночей». Тогда по Эстонии прокатилась волна протестов со стороны русской общины против принудительного переноса памятника Воину-Освободителю и братской могилы красноармейцев. Останки бойцов, освобождавших Эстонию от фашистов, вместе с памятником их подвигу были со скандалом перенесены из центра Таллинна на Военное кладбище. О событиях тех дней в беседе с постоянным автором ИА REGNUM Львом Евгеньевым рассказывает очевидец, учредитель и издатель официального печатного органа Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата Владимир Илляшевич.

Эстонская Православная Церковь выражала категорическое несогласие с решением властей о переносе памятника и братской могилы. На то было несколько причин. Во-первых, потому что Церковь в принципе не поощряет насильственных действий. А во-вторых, потому что перенос осуществлялся с нарушением международных норм. Более того, глава ЭПЦ МП предупреждал власти страны о возможных отрицательных последствиях для общества, особо указывая на то, что этот памятник и эта могила не являются символом коммунистической идеологии или советской власти. Погибших объединяло стремление освободить мир от нацизма, и это — самое главное. Такую позицию выразил митрополит Корнилий от лица православной общественности Эстонии, которая представляет, не больше не меньше, чем каждого седьмого жителя страны.

Однако предупреждения были проигнорированы, как и шедшие со многих других сторон возражения. Страсти накалились до предела, явив собой пример крупной русофобской провокации. Виновники провокации — властные либерал-радикалы, устроившие это отвратительное действо с ведома американских «кураторов», уверен Владимир Илляшевич.

Полный текст интервью читайте в статье: «Бронзовая ночь»: молодежь не забудет этой подлости

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