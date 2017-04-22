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Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы двусторонних связей

Политика

Двусторонняя торгово-экономическая «Дорожная карта» позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до $1,5 млрд

Александр Дейнека. Беседа колхозной бригады. 1934
Александр Дейнека. Беседа колхозной бригады. 1934

Ташкент, 22 апреля 2017, 13:45 — REGNUM  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 22 апреля принял делегацию Исламской Республики Афганистан, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних связей, сообщает МИД Узбекистана.

В составе афганской делегации старший советник президента Афганистана по вопросам инфраструктуры, кадровых ресурсов и технологий Хумаюн Каюми и спецпредставитель президента по развитию сотрудничества со странами СНГ Мухаммад Шокир Коргар.

«В состоявшейся беседе предметно обсужден ход выполнения договоренностей, достигнутых в рамках визита 23−24 января 2017 года в Кабул правительственной делегации Узбекистана и переговоров с афганским руководством», говорится в сообщении.

В частности, стороны обменялись мнениями относительно практической работы над реализацией Плана («Дорожной карты») по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между двумя странами в 2017 году.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в рамках визита правительственной делегации Узбекистана 23−24 января в Кабул подписана двусторонняя торгово-экономическая «Дорожная карта», реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до $1,5 млрд.

Также подписан протокол о намерениях по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах.

Кроме того, стороны подписали протокол о намерениях по созданию Совместной комиссии по вопросам безопасности, Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и другое.

Представителями бизнес-структур Узбекистана и Афганистана заключены взаимовыгодные контракты о поставках лекарственных средств и медицинских изделий, автомобилей «скорой помощи», продовольственной пшеницы, электробытовой техники на общую сумму свыше $49,3 млн долл.

Также состоялась официальная церемония открытия торгового дома АО «Узпромэкспорта» в Кабуле, в здании торгового дома предусматривается создание постоянно действующей выставки продукции узбекских производителей «Сделано в Узбекистане».

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Политическая жизнь Узбекистана
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