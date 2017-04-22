МИД РФ: Москва готова смягчить визовый режим для Турции

Москва, , 13:31 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Алексей Мешков заявил, что российская сторона готова пойти на облегчение визового режима для некоторых категорий граждан Турции. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает телеканал RT.

«Что касается МИДа, поднималась визовая тема. И мы ещё раз подтвердили готовность российской стороны идти по пути облегчения визовых формальностей для владельцев служебных паспортов, для крупного бизнеса, прежде всего для того бизнеса, который работает именно с Россией», — сказал Мешков.

Он подчеркнул, что российско-турецкие консультации по вопросам облегчения визовых формальностей для экипажей судов гражданской авиации находятся уже в завершающей стадии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия ввела визовый режим для всех граждан Турции после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб российски военный летчик Олег Пешков.

Отмена безвизового режима произошла в рамках санкций, которые Москва была вынуждена ввести в отношении Турции. Ответных визовых ограничений Турция не вводила.

Хотя некоторая нормализация российско-турецких отношений произошла летом 2016 года, визовый режим для граждан Турции отменен не был.