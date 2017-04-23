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Иран идёт через Кавказ

Политика

Тегеран между Москвой, Баку и Ереваном

Хасан Рухани
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Москва, 23 апреля 2017, 02:20 — REGNUM  

О вариантах развития проекта создания зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Конец февраля ознаменовался важным для российско-иранских отношений визитом. Поездка первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова не закончилась подписанием договора о включении Ирана в зону свободной торговли ЕАЭС. При этом в качестве причины указывается неудовлетворительный ответ с иранской стороны. Без расшифровки подробностей такая позиция может означать наличие подводных камней, требующих осторожного поведения в отношениях между Ираном и ЕАЭС.

Задержка в подписании договора вносит противоречие в планомерно развивавшуюся тему формирования зоны свободной торговли с Ираном. После переговоров в Москве между президентами Рухани и Путиным, можно было предполагать переход торговых отношений двух стран к долгосрочным проектам. И такие предложения уже высказывались.

Возможно, что проблема, вызвавшая наблюдаемое замедление процесса, лежит в области не до конца решенных логистических вопросов. Какой путь выбрать при налаживании перевозок — азербайджанский или армяно-грузинский? От данного решения зависит стратегия дальнейшего развития как отношений со странами-транзитерами, так и проекта в целом.

Подробности, связанные с позициями заинтересованных сторон, узнайте из статьи: «Сможет ли Россия объединить торговые пути Ирана, Армении и Азербайджана»

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