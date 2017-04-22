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Путин: сохранение самобытности всех народов России – в приоритете

Политика

Съезд народов Татарии начал свою работу 22 апреля в Казани

Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 22 апреля 2017, 12:19 — REGNUM  

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство считает своим приоритетом сохранение самобытности всех народов России. Об этом сказано в телеграмме главы государства, адресованной участникам и гостям съезда народов Татарии, которая опубликована на сайте Кремля сегодня, 22 апреля.

В телеграмме президента сказано, что государство придает приоритетное значение сохранению идентичности и самобытности каждого народа и укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране.

«И потому обязательно получат дальнейшее развитие программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что для этой работы необходимы совместные усилия власти, гражданского общества, научных и экспертных кругов.

Открывшийся в Татарии съезд Путин назвал знаковым событием для региона и России в целом. Он отметил, что Татария по праву славится и дорожит своей древней историей, культурой и обычаями проживающих здесь народов. «А главное — уникальными традициями доверия, взаимопонимания и гостеприимства, на которых издревле строятся отношения между людьми», — сказано в телеграмме президента.

Сегодня в Казани начал свою работу съезд представителей народов, проживающих на территории Татарии.

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