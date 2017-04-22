Климкин: Решение Международного суда ООН ударило по позициям России

Киев, , 11:48 — REGNUM

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение Международного суда ООН по иску его страны против России является ударом по позициям Москвы на международной арене. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Оно (решение суда ООН — прим. ИА REGNUM ) стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как к постоянному члену Совета Безопасности ООН», — считает Климкин.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Киев продолжит отстаивать свою позицию, поскольку его целью является «защита прав и безопасности граждан Украины».

Заявление Климкина выглядит странным, так как Международный суд ООН отклонил большинство исковых требований Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды). Киев обвинил Москву в нарушении двух Международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В рамках обвинения о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Украина просила ввести в отношении России временные меры.

Однако суд счел обвинения Украины безосновательными и не стал вводить временные меры в отношении РФ.

Что касается второй конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то тут суд только «рекомендовал» России не дискриминировать крымских татар и расширить преподавание украинского языка в школах на территории Крыма.

При этом суд явно не знаком с ситуацией в Крыму, где положение крымских татар значительно улучшилось после воссоединения полуострова с Россией и никто из представителей этого народа не заявляет о каких-либо формах дискриминации. Преподавание украинского языка в школах на территории Крыма осуществляется в достаточных объемах.