Суббота, 22 Апреля 2017 года
13:10:16 МСК

Климкин: Решение Международного суда ООН ударило по позициям России

Политика

Параллельная реальность Украины

Павел Климкин
Иллюстрация: Avto-polis.kiev.ua
Павел Климкин

Киев, 22 апреля 2017, 11:48 — REGNUM  

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение Международного суда ООН по иску его страны против России является ударом по позициям Москвы на международной арене. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Оно (решение суда ООН — прим. ИА REGNUM ) стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как к постоянному члену Совета Безопасности ООН», — считает Климкин.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Киев продолжит отстаивать свою позицию, поскольку его целью является «защита прав и безопасности граждан Украины».

Заявление Климкина выглядит странным, так как Международный суд ООН отклонил большинство исковых требований Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды). Киев обвинил Москву в нарушении двух Международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В рамках обвинения о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Украина просила ввести в отношении России временные меры.

Однако суд счел обвинения Украины безосновательными и не стал вводить временные меры в отношении РФ.

Что касается второй конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то тут суд только «рекомендовал» России не дискриминировать крымских татар и расширить преподавание украинского языка в школах на территории Крыма.

При этом суд явно не знаком с ситуацией в Крыму, где положение крымских татар значительно улучшилось после воссоединения полуострова с Россией и никто из представителей этого народа не заявляет о каких-либо формах дискриминации. Преподавание украинского языка в школах на территории Крыма осуществляется в достаточных объемах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
Главное сегодня
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Италия и РПЦ: на что намекают метафоры
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Непривычное в привычном. Как появился новый взгляд на природу
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Обвиняют медиков: В Екатеринбурге фронтовик лишился ноги
ЕкатеринбургРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
ещё главное