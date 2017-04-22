ВВС Канады отправляли перехватчики для сопровождения Ту-95 ВКС РФ

Оттава, , 10:42 — REGNUM

Два истребителя CF-18 ВВС Канады были подняты по тревоге для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые патрулировали международное воздушное пространство вблизи Аляски. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают канадские СМИ.

Сообщается, что канадские перехватчики поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков 20 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПВО США на Аляске с 17 апреля фиксирует регулярные полеты российских стратегических бомбардировщиков в международном воздушном пространстве недалеко от побережья Аляски.

Каждый раз ВВС США поднимают в воздух перехватчики, для сопровождения российских бомбардировщиков.

Теперь выяснилось, что ВВС Канады также отправляли перехватчики для сопровождения Ту-95.

В Белом доме не испытывают особой тревоги насчет полетов российской стратегической авиации вблизи Аляски и указывают, что это обычная практика. Представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник подчеркнула, что самолеты РФ не попадали в воздушное пространство США и Канады, а летчики действовали «профессионально и безопасно».

В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все полёты самолётов Военно-воздушных сил осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.

В военном ведомстве уточнили, что полеты совершаются над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, через нейтральные воды. Бомбардировщики пролетают около 5 тыс. километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тыс. метров.