CNN: В команде Трампа обнаружен очередной «русский шпион»

Вашингтон, , 09:56 — REGNUM

Федеральное бюро расследований (ФБР) США утверждает, что летом 2016 года «сотрудники российских спецслужб» пытались завербовать бывшего советника Дональда Трампа — Картера Пейджа, и с его помощью проникнуть в избирательную кампания нынешнего президента США. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

Утверждается, что российская сторона якобы пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Картера Пейджа. При этом источнику неизвестно, знал ли сам Пейдж о том, что его используют, так как «учитывая специфику работы русских», мог не знать, что общается с российскими агентами.

CNN предполагает, что Пейдж мог быть «скомпрометирован российской разведкой» после того, как выступил с лекцией в московском вузе в 2016 году. Тогда в своей речи Пейдж критически отзывался о политике США в отношении России.

ФБР опасается, что «российские агенты» поддерживают контакты с Пейджем как на территории России, так и в США.

Газета New York Times со ссылкой на неназванный источник пишет, что Министерство юстиции США (Генеральная прокуратура) получило в 2016 году секретный ордер на прослушку Пейджа. Утверждается, что ордер был получен якобы на основании доказательств того, что Пейдж является российским агентом.

Другие американские СМИ «копают» ещё глубже. Утверждается, что Пейдж якобы имел контакты с российской разведкой ещё в 2013 году, когда Трамп ещё не собирался баллотироваться в президента. Здесь СМИ ссылаются на явно фальшивый доклад некоего бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, который утверждает, что Пейдж в 2016 году встречался в Москве с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Судя по ажиотажу вокруг Пейджа, из него пытаются сделать «русского шпиона», чтобы тем самым ударить по администрации Трампа. Что-то подобное уже было проделано с бывшим советником президента США по национальной безопасности генералом Майклом Флинном, который был вынужден уйти в отставку из-за своих вполне безобидных рабочих контактов с российской стороной.