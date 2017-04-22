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Медведев утвердил комплекс мер по поддержке книжной торговли

Политика

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Стопка книг
ChristopherPluta
Стопка книг

Москва, 22 апреля 2017, 09:17 — REGNUM  

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил комплекс мер по поддержке негосударственных предприятий в сфере книжной торговли и распространения печатных СМИ. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано сегодня, 22 апреля, на официальном сайте правительства РФ.

«Подписанным распоряжением утвержден комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения)», — сказано в распоряжении председателя правительства.

Согласно этому комплексу мер, малые и средние предприниматели, которые занимаются торговлей книгами и печатными СМИ в специализированных магазинах и павильонах могут быть приравнены к субъектам социального предпринимательства.

Кроме того, субъекты Федерации должны принять региональные программы поддержки и развития чтения, которые будут включать в себя проведение мероприятий по популяризации чтения в печатном и электронном виде.

Ожидается, что реализация данного комплекса мер позволит поддержать организации, занятые в сфере книготорговли и распространения печатных СМИ. Также комплекс мер поможет выработать единый подход к организации распространения печатных изданий.

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