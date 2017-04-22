Медевдев одобрил проект соглашения стран СНГ по мирному атому

Москва, , 08:55 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения государств СНГ о сближении подходов в области использования атомной энергии в мирных целях. Соответствующий документ опубликован сегодня, 22 апреля, на официальном сайте правительства России.

В документе отмечается, что на данном этапе в законодательствах стран СНГ сформировались определенные различия в сфере технического регулирования в области мирного использования атомной энергии.

Одобренное Медведевым соглашение устанавливает принципы, на котором будет основываться работа по сближению подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию атомной энергетики.

Соглашение должно помочь сближению оценок соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях с учетом национальных законодательств стран СНГ.

Если соглашение будет подписано, то оно создаст основу для совершенствования как национальной, так и межгосударственной правовой базы в области атомной энергетики. Подчеркивается, что все принципы, заложенные в соглашении, будут обязательно согласовываться со всеми подписантами.