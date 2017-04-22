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Нетаньяху разжигает в США антииранские настроения

Политика

Израильский премьер находится с визитом в Нью-Йорке

Биньямин Нетаньяху
Иллюстрация: Kremlin.ru
Биньямин Нетаньяху

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2017, 08:14 — REGNUM  

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его не устраивают аргументы Москвы по поводу предполагаемой иранской военной базы в Сирийской Арабской Республике. Об этом он заявил сегодня, 22 апреля, в интервью Fox News.

Нетаньяху напомнил, что 9 марта он был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров затрагивался вопрос создания Ираном морской базы на побережье Сирии.

«Я сказал г-ну Путину, что это далеко не лучшая идея. Я сказал, что иранская военно-морская база в Средиземноморье не отвечает ничьим интересам, включая Россию», — напоминает Нетаньяху.

Израильский премьер утверждает, что он не услышал убедительных контраргументов с российской стороны.

В провокационной манере он предостерег США об угрозах, которые иранская база на Средиземном море может нести для Шестого флота ВМС США.

«Они (иранцы) двинулись в Сирию в попытке создать военно-морскую базу на побережье Средиземного моря. Представьте себе Иран, его корабли и подводные лодки в Средиземном море. У вас (США) там дислоцирован Шестой флот, у нас ведется судоходство. Хотим ли мы, чтобы у Ирана была такая база в Средиземном море?», — риторически вопрошает Нетаньяху.

Кроме того, глава израильского правительства в очередной раз вернулся к вопросу выполнения ядерной сделки с Ираном. Израиль всегда был против этой сделки, на которую пошла администрация предыдущего президента США Барака Обамы.

«Соглашение было подписано. Состояние экономики Ирана улучшается, у них теперь в распоряжении сотни миллионов долларов не только наличных, но и получаемых за счет инвестиций», — сетует Нетаньяху. Он пояснил, что теперь Иран сможет закупать больше оружия, «например, на основании договора, немедленно заключенного с Россией».

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