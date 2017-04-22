Власти Панамы освободили основателей Mossack Fonseca под залог

Панама, , 06:59 — REGNUM

Суд в Панаме освободил под залог основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка документов которой об офшорных схемах вызвала скандал в 2016 году, передаёт агентство Reuters.

Как сообщила адвокат осователей фирмы Гиллермина МакДоналд, суд счёл, что оказавшись на свободе, её подзащитные не будут пытаться покинуть страну, так как они сотрудничают со следствием.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека внесли залог в размере $500 тысяч каждый и будут освобождены 22 апреля, уточнила адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчёт об офшорных компаниях, через которые на протяжении многих лет перекачивали денежные средства десятки мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитостей.

На официальном сайте организации были приведены 11,5 млн документов, которые получили название «Панамские документы». Сообщалось, что в основу расследования легла утечка информации из юридической фирмы Mossack Fonseca.

Прокуратура Панамы проводила обыски в главном офисе Mossack Fonsecа, в ходе которых были найдены мешки с уничтоженными документами. Сама компания назвала публикацию незаконной, так как она была основана на похищенных данных.