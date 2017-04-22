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СМИ узнали о возможной отставке директора музея «Исаакиевский собор»

Политика

Николай Буров покинет пост в начале июня «в виду ухудшения состояния здоровья»

Музей-памятник Исаакиевский собор. Очередь в кассах в будний день
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Музей-памятник Исаакиевский собор. Очередь в кассах в будний день

Санкт-Петербург, 22 апреля 2017, 06:48 — REGNUM  

Народный артист России Николай Буров покинет поста директора музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, который он занимает с 2008 года, передаёт «Фонтанка».

По информации источников издания, 21 апреля Буров «посетил профильный комитет и уведомил чиновников о том, что с 1 июня намерен уйти с поста директора в виду ухудшения состояния здоровья».

Сообщается также, что 6 июня истекает годовой контракт Николая Бурова с комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Отметим, что ранее Буров заявлял журналистам, что не исключает своего ухода с поста директора музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Как передавало ИА REGNUM, Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.

Инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что указанные памятники истории и культуры федерального значения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

21 апреля стало известно, что комитет Заксобрания Санкт-Петербурга по законодательству рекомендовал депутатам парламента на пленарном заседании отклонить инициативу о назначении референдума в связи с несоответствием вопросов для референдума требованиям законодательства.

Инициаторы референдума назвали данное решение политически мотивированным и заявили о намерении продолжать добиваться сохранения светского статуса собора.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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