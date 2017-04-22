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МИД КНР осуждает Синдзо Абэ за поклонение международным военным престуникам

Политика

Китай считает, что посетивший храм помощник премьер-министра Японии Сэичи Это выражает позицию Синдзо Абэ

Пекин, 22 апреля 2017, 05:20 — REGNUM  Представитель МИД КНР призвал Японию «покончить с милитаризмом» после того, как японский премьер-министр Синдзо Абэ продемонстрировал ритуальное поклонение перед «печально известным» храмом Ясукуни, сообщает 21 апреля газета Global Times.

Китай всегда твердо противостоял подобного рода действиям японских политиков, заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан на своей очередной пресс-конференции, добавив, что почитая 14 осужденных военных преступников класса А времен Второй мировой войны, храм Ясукуни стал символом японского милитаризма.

«Япония должна следовать духу четырех политических документов, заключенных между двумя странами, а также добросовестно исполнять свои обязательства по соглашению достигнутому в конце 2014 года, а также глубоко отрефлексировать историю своей агрессии», — заявил Лу.

Напомним, что 21 апреля порядка 90 японских законодателей посетили храм Ясукуни, среди которых был помощник премьер-министра Японии Сэичи Это.

Стоит отметить, что храм Ясукуни — это синтоистское святилище, расположенное в Токио. В храме происходит поклонение душам воинов, отдавшим жизни за императора и Японию. Его верховным божеством является Император Японии.

Известно, что нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, также, как и его предшественник Дзюнъитиро Коидзуми, являются его паломниками. Храм интересен тем, что среди почитаемых числятся также военные преступники, осуждённые международным трибуналом.

По этой причине, Китай, как ни одна другая страна, пострадавший от японской агрессии в XX веке, рассматривает храм как символ японского милитаризма.

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