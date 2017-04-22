Россия и Турция фиксируют нарушения режима прекращения огня в Сирии

Москва, , 04:54 — REGNUM

В Сирии за сутки 21 апреля подтверждено 17 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (6), Хама (5), Деръа (2) и Латакия (1)», — говорится в бюллетене.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 10 нарушений в провинциях Хама, Дамаск, Деръа и Алеппо. «В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтверждены три случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные семь — не подтверждаются», — отмечается в документе.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё двух населенных пунктов: Эс-Сандания-Эш-Шаркия (провинция Эль-Кунейтра) и Дейр-Дама (провинция Эс-Сувейда). Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1466.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 3,5 квадратных километра территории. В общей сложности с начала года под контроль правительства перешло 3969 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 227 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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