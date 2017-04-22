Куба и Марокко восстановили разорванные в 1980 году дипотношения

Нью-Йорк, США, , 04:02 — REGNUM

Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения, разорванные 37 лет назад, передаёт Radio Havana

Как сообщается, церемония подписания соответствующего соглашения состоялась 21 апреля в постоянном представительстве Кубы при ООН в Нью-Йорке.

Подписи под документом поставили постпредов Кубы и Марокко при ООН Анаянси Родригес Камехо и Омар Хилаль.

Напомним, отношения между двумя странами были разорваны в 1980 году после того, как Куба признала Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, которая была провозглашена в 1976 году.

Марокко считает Западную Сахару неотъемлемой частью своей территории и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

В начале апреля 2017 года сообщалось о контактах между властями двух стран. Стороны приступили к восстановлению дипотношений в намерении развивать политические, экономические и культурные связи.