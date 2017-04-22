В США могут создать должность спецпредставителя по Украине

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM

Власти США рассматривают возможность учреждения должности спецпредставителя по Украине, который будет напрямую вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на неназванных чиновников в Евросоюзе.

Отмечается, что инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. По информации издания, возможное назначение спецпредставителя по Украине обсуждалось на встрече Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом во время её визита в Вашингтон.

Данную информацию также подтвердил источник в администрации США. «В настоящее время идёт обсуждение данной идеи, однако окончательных решений не выработано», — сказал он.

Напомним, ранее Верховная рада Украины обратилась к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Киевом оборонного соглашения и предоставлении стране статуса основного союзника вне НАТО.

За соответствующее заявление 22 марта проголосовали 242 депутата украинского парламента.

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