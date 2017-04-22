КНР: Стороны должны соблюдать резолюции ООН по КНДР и избегать эскалации

Пекин, , 03:24 — REGNUM Китай в очередной раз подчеркнул необходимость диалога при разрешении кризиса на Корейском полуострове после того, как Совбез ООН жестко осудил недавние пуски баллистических ракет КНДР, сообщает 22 апреля газета Global Times.

В своем пресс-постановлении от 20 апреля 15 стран Совета Безопасности ООН потребовали от КНДР немедленно прекратить дальнейшие действия, нарушающие резолюции Совбеза, включая пуски ракет и ядерные испытания.

Китай остается заинтересованным в денуклеаризации Корейского полуострова во имя поддержания мира и стабильности в регионе, а также решения проблем посредством диалога и консультаций, заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время своей пресс-конференции 21 апреля.

«Китай всегда подчеркивал, что резолюции Совбеза ООН по ядерной проблеме на Корейском полуострове должны быть имплементированы всеобъемлющим и сбалансированным образом, что требует от всех заинтересованных сторон приверженности мирному решению проблемы посредством диалога и консультаций», — заявил Лу.

Пресс-постановление Совбеза ООН отразило осуждение пусков ракет КНДР, а также вновь провозгласило необходимость решения проблем посредством диалога, подчеркнул Лу.

Он призвал стороны отказаться от любых действий, направленных на эскалацию противоречий и конфликтов.

Напомним, что ранее Лу своими заявлениями в очередной раз подчеркнул приверженность КНР своей позиции по проблеме северокорейской ядерной программы, которая направлена на мирное разрешение проблемы при осуждении пусков ракет и ядерных испытаний, проводимых КНДР. При этом Китай отказывается солидаризироваться с США по всем вопросам, занимая свою независимую позицию.

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