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Чжан Дэцзян встретился с Владимиром Путиным

Политика

Кроме того, третье лицо КНР провел встречу с председателями двух палат парламента России

Пекин, 22 апреля 2017, 01:48 — REGNUM  Во время трехдневного визита председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Дэцзяна в Москву, Китай и Россия договорились усилить стратегическое партнерство и всестороннее взаимодействие, передает 21 апреля агентство «Синьхуа».

Чжан прибыл в Москву 18 апреля, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества между двумя странами, в частности, между законодательными органами страны.

Чжан поприветствовал укрепление двусторонних связей стран под предводительством президента Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина, отмечая, что партнерство имеет как никогда высокий потенциал развития.

Путин в свою очередь отметил, что российско-китайские отношения переживают подъем экономического и торгового сотрудничества, серьезный прогресс заметен по ключевым проектам, обменах и сотрудничестве на местном уровне.

Президент выразил уверенность в дальнейших отношениях между странами, утверждая, что законодательные органы продолжат поддерживать прочные связи.

Чжан также провел отдельные встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Высокопоставленный китайский законодатель призвал к использованию потенциалов Евразийского союза и инициативы «Нового шелкового пути» для укрепления связей.

Кроме того, Чжан принял участие в заседании законодательных органов, где призвал обе стороны к обмену опытом и продвижению торговли.

За время своего пребывания в Москве, Чжан также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади, посетил мавзолей Ленина и офис агентства Russia Today.

Россия является конечным пунктом зарубежной поездки Чжана, которая началась 12 апреля с Латвии, Литвы и Белоруссии, передает агентство.

Напомним также, что с 14 по 15 мая 2017 года в Пекине пройдет форум «Один пояс, один путь», в рамках которого должна состояться встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

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