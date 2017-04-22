США ликвидировали в Сирии «близкого сподвижника» Абу Бакра аль-Багдади

Вашингтон, , 00:08 — REGNUM В ходе наземного рейда в Сирии 6 апреля ликвидирован «близкий сподвижник» лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, говорится в заявлении Центрального командования ВС США, 21 апреля сообщает ABC News.

«Абдурахмон Узбеки, агент ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит силами США в ходе операции по его уничтожению в районе сирийского города Меядин», — заявил пресс-секретарь Центрального командования ВС США (CENTCOM) полковник Джон Томас.

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Томас заявил, что Узбеки был «близким союзником» аль-Багдади. CENTCOM получил подтверждение ликвидации боевика во время рейда.

Узбеки играл ключевую роль в организации террористических атак за рубежом. Томас подчеркнул, что боевик «явно связан» с терактом в ночном клубе Стамбула, который произошел в канун Нового 2017 года.

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Напомним, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Стамбуле одетый в костюм Санта-Клауса террорист ворвался в ночной клуб «Reina» и открыл огонь из автоматического оружия. 39 человек стали жертвами атаки, еще 69 посетителей клуба получили ранения.

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