Суббота, 22 Апреля 2017 года
02:01:08 МСК

Трамп: Ле Пен — лучший вариант для Франции

Политика

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля

Марин Ле Пен
Иллюстрация: Marine2017.fr
Марин Ле Пен

Вашингтон, 21 апреля 2017, 23:59 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен является «самым сильным кандидатом» на выборах президента Франции. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 21 апреля, в интервью агентству Associated Press.

Трамп полагает, что нападение на сотрудников полиции в центре Парижа, произошедшее 20 апреля, сыграет на руку Ле Пен.

«Она самая сильная», — сказал Трамп. Он считает, что пункты её программы, касающиеся пограничного контроля и внутренней политики в целом, являются наиболее сильными среди других кандидатов.

Президент США считает, что тот, кто проявляет жёсткую позицию в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом, преуспеет на выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован стражами порядка.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Социологи предрекают победу Ле Пен в первом туре. Во втором туре все будет не так однозначно.

Примечательно, что ранее бывший президент США Барак Обама позвонил другому кандидату на пост президента Франции — Эммануэлю Макрону. Обама выразил поддержку Макрону и пожелал ему удачи на выборах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
21.04.17
«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку
ВильнюсЛитва Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике Экономика
NB!
21.04.17
Командование ВВО объяснило переброску войск на границу с КНДР
ХабаровскРоссия Военные учения Политика
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Политика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: На передовой замечены иностранные инструкторы и снайперы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«Водитель вышел, за голову схватился»: подробности страшного ДТП в Ижевске
ИжевскРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
ещё главное