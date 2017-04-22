Трамп: Ле Пен — лучший вариант для Франции

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен является «самым сильным кандидатом» на выборах президента Франции. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 21 апреля, в интервью агентству Associated Press.

Трамп полагает, что нападение на сотрудников полиции в центре Парижа, произошедшее 20 апреля, сыграет на руку Ле Пен.

«Она самая сильная», — сказал Трамп. Он считает, что пункты её программы, касающиеся пограничного контроля и внутренней политики в целом, являются наиболее сильными среди других кандидатов.

Президент США считает, что тот, кто проявляет жёсткую позицию в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом, преуспеет на выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован стражами порядка.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Социологи предрекают победу Ле Пен в первом туре. Во втором туре все будет не так однозначно.

Примечательно, что ранее бывший президент США Барак Обама позвонил другому кандидату на пост президента Франции — Эммануэлю Макрону. Обама выразил поддержку Макрону и пожелал ему удачи на выборах.