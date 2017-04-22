Григорий Ванин, Александр Жилин, , 23:06 — REGNUM

1.

В России избыточно много разных политических ток-шоу на ТВ и радио в прямом эфире. Увы, зачастую они выливаются в гвалт, истеричные выкрики, примитивные штампы участников, исповедующих конъюнктурный подход к свободе мнений. В результате слов много — мысли ни одной. Это дезориентирует телезрителей и даже вызывает некоторую массовую депрессию, панику. А нужен-то, как раз, обратный эффект от понимания происходящего в стране и в мире — предупрежден, значит вооружен, то есть готов к преодолению трудностей с ясным пониманием их причин.

Совсем недавно на экранах телевизоров в различных дискуссиях экспертов и аналитических передачах кипели политологические страсти по поводу президентских выборов в США. Активные и практически неизменные участники этих передач предрекали радикальные перемены к хорошему в американской мировой политике и в отношениях с Россией, конечно же если президентом США станет не сторонница глобализма Хиллари Клинтон, а национально ориентированный прагматичный консерватор Дональд Трамп. Одновременно уходящий президент Барак Обама подвергался беспощадной критике за военное вмешательство во внутренние дела суверенных государств и даже агрессию. Высказывались смелые предположения, что Трамп совсем не такой и займется перестройкой американского общества так, как обещал в предвыборных речах.

Но вот прошло совсем немного времени с того момента, когда Дональд Трамп стал полномочным хозяином Белого Дома. Что же стало меняться в мире и в американской политике в отношении России? Ну, если не радикально, то хотя бы на уровне первых сигналов о стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству в решении острейших мировых проблем, чреватых мировой катастрофой. Фактически никаких перемен не произошло и не происходит. Да и быть не могло по-другому.

Хуже того, американская политика непредсказуемо ужесточилась, в риторике президента и дипломатов усилились ультимативные акценты, а вооруженные силы США провели провокационные боевые стрельбы крылатыми ракетами по военным объектам сирийской армии, воздушные операции в Сирии и наращивают авианосные ударные силы у берегов Северной Кореи. Причем, эта военная демонстрация была проведена ядерными силами ВМС США. Попутно в Афганистане была показательно применена самая большая бомба ВВС США, которая имитировала, по сути, тактический ядерный заряд. Обострилась ситуация и на Украине.

На волне этих событий 11 апреля в Москву с визитом прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон с решительными намерениями «принудить к миру непокорного Путина», высказанными им накануне в печати. Старый прием англосаксов: предложить якобы компромисс, предварительно создав напряжение в отношениях, а в итоге переговоров сохранить или даже усилить свои позиции. Заодно провести политические интрижки среди союзников, которые покорно поддерживают все нарушения международного права американцами, согласно кивая головой, как китайские игрушечные болванчики, по меткому образному выражению президента России. Тут же по окончанию визита Тиллерсона министр иностранных дел Англии Борис Джонсон предложил России «присоединиться к западной коалиции по борьбе с международным терроризмом, объединяющей 60 стран». Где он нашел столько реальных союзников? И не похоже ли это предложение на скрытый ультиматум?

Политологи на телевидении говорят, что Трамп такими действиями накачивает свой имидж твердого и решительного президента Америки и мирового лидера, способного навести порядок в стране и в мире. Иначе ему не продержаться в высокой должности даже двух лет. Оппозиция выставляет Трампа слабым политиком и весьма ощутимо раскачивает его лодку, которая пока не успела оторваться от причала, чтобы лечь на курс перемен. Но так ли это на самом деле?

2.

Что же происходит с нашим публичным экспертным сообществом? Оно не способно оценить предпосылки происходящего, то есть недавнее прошлое, и спрогнозировать развитие событий по самым актуальным вопросам? Складывается впечатление, что экспертам что-то системно мешает правильно оценить и спрогнозировать поведение наших противников, ставших в перестройку «партнерами».

Скорее всего, нашему экспертному сообществу, по крайней мере, публичному, вредит университетская, во многом советская догматика студенческой поры. Анализ и прогностическое моделирование событий проводится на основе классических представлений о международном праве и международных отношениях, обусловленных национальными интересами государств, их экономическими приоритетами и военным потенциалом. Причем очень часто экономику привязывают к политике, а не наоборот: политика есть концентрированное выражение экономики. Так наших экспертов научили в высшей школе и в таком виде информация понятна политическому заказчику, редактору, зрителю.

Но такая классическая информация не отражает реальных причин происходящего, без чего прогноз становится маловероятным и слишком краткосрочным для практики. Или вообще пустословием. А в обывательском сознании телезрителей и радиослушателей нарастает чувство непредсказуемости, неготовности к отражению даже явных угроз. Это очень плохой и даже опасный синдром поверхностной массовой информационной политики. Сказывается формальный конституционный запрет на государственную идеологию.

Вполне возможно и надо надеяться, что в команде президента всё иначе, анализ более глубокий, а выводы гораздо конкретнее. Там наверху иной уровень аналитики и качества исходной информации.

На этот счет создатель и руководитель частного разведывательного агентства «СтратФор» Джордж Фридман в одной из своих публикаций сказал, что «значение президентов в мировой политике не определяется их личными качествами, будь то Барак Обама или Владимир Путин, и что их роль и значение всегда будут зависеть от того, насколько их действия соответствуют тенденциям общемировых процессов».

Другими словами, не президенты определяют политику, а политическая необходимость подчиняет себе волю президентов. Это один из нерушимых принципов Америки и если кто-то из президентов пытался этот принцип нарушить, то он в лучшем случае досрочно покидал Белый Дом, а в худшем погибал от руки убийцы. Неужели Дональду Трампу на этот раз удастся изменить Америку по своему замыслу и по своей воле? Нет, конечно. А вот Америка уже сходу меняет Трампа, как политика.

Упомянутому антироссийскому стратегу Джорджу Фридману была непонятна система принятия решений в Кремле после того, как коммунистическую идеологию поменяли на идеи свободной рыночной спекуляции и монетаризма в управлении экономикой. То есть, в американизированной при Ельцине России не приживался американский принцип президентства и Фридман это заметил. И тогда он приехал в Россию, чтобы изучить русскую ментальность. Это давало ему технологическую возможность более точно составлять прогностические модели по России и вырабатывать варианты политических решений США применительно к России с высокой эффективностью, учитывая русскую ментальность.

По результатам своей поездки Фридман сделал вывод, что Путин пользуется такой высокой поддержкой у населения, которая делает невозможным его смещение с поста президента с помощью типичных массовых протестов и активных действий, как это отработано на примере других стран. Для давления на Россию и ее ослабления, как конкурента, нужны другие специфические сценарии. И он их называет. Это война и физическое устранение лидера.

В то же время у нас, как само собой разумеющееся, российское представление о природе власти, её сущности прямолинейно переносится на Америку и другие страны. Мол, если в российской истории царь, генсек и президент самодержец и пророк, то так оно происходит и в остальном мире. Так же переносятся нравственные нормы из наших традиций в представление о нравственности в других государствах и даже в их политике. Мы вполне обоснованно упрекаем Запад во враждебном отношении к России, но всегда ищем повод для дружбы, как бы рассчитываем на взаимность. Хотя знаем, что не Россия затевала крестовые походы и мировые войны. Разве это не глупость?

Европа и её клон США — это была и есть цивилизация завоевателей во все времена. Высокомерная риторика о стабильном мире и справедливости в международном праве прикрывает неизбывное стремление Запада, особенно англосаксов, к абсолютному доминированию в мировой экономике и международной политике.

Запад присваивает себе статус высшей цивилизации на Земле только на том основании, что достиг запредельного, индустриально обеспеченного уровня потребления мировых ресурсов и присвоения мировых финансов. Чтобы не утратить этот статус Европа и США содержат такую военную силу по своей боеспособности, которая способна уничтожить любую страну и даже всё человечество в случае применения накопленного ядерного оружия. На Западе были изобретены и применены технологии и средства массового уничтожения людей индустриальными методами, от пулемётов и боевых отравляющих веществ до газовых камер и атомной бомбы.

О таком различии европейской и русской ментальности забывают наши аналитики, или не вспоминают о ней, чтобы не прослыть «ястребами». А вот их западные коллеги не стесняются приписывать России те пороки, которыми страдают сами.

Однако было бы несправедливым не отметить некоторые российские редакции которые вызывают у западных идеологов и мастеров изощренной дезинформации крайнее раздражение своей позицией в отражении мира и места России в нем. И тут нужно отметить, конечно же, блестящую работу «Russia Tоday» во главе с Маргаритой Симонян. Информационная политика RT вызывает глубокий интерес к русской правде, которой не хватает в западных СМИ. Это тот критерий, по которому оценивается профессионализм в журналистике. Здесь и аналитика добротная, и фактура острая, и темы злободневные. Хорошо бы этот положительный методологический опыт распространить на другие редакции.

3.

Очевидно, что эффективная советская фундаментальная школа политэкономического анализа и прогноза действий противника утеряна в результате разгрома важнейших институтов прогнозирования будущего ельцинистами. Отсюда в СМИ: уря, уря — вошли в Сирию! Уря, уря — избрали Трампа! Уря, уря — турецкие помидоры. И прочие примитивные пропагандистские клише, вскорости опровергаемые самой жизнью…

Аналитическая политэкономия в прогнозировании, если можно так выразиться, является одним из методологических инструментов глубоких научных исследований, выработки тех или иных признаков ожидаемых событий и тенденций. Например, в прогнозировании кризисных явлений. На практике всё так и происходит. Но наука обладает определенной инертностью, по этой причине события часто опережают прогнозы. К разведке, например, уже другие требования. Разведка или по англосакским понятиям интеллиженс сервис (служба умов) должна поставлять заказчику уже готовые варианты практической материализации информации, представленной в виде аналитических информационных моделей, включая прогнозы. Разведка, в отличие от науки, должна упреждать, предвидеть события в краткосрочной перспективе.

Наши аналитики на ток-шоу выступают в научном, доктринальном стиле и стараются предугадать события по набору очевидных фактов, личностных характеристик, исторических прецедентов. То есть по учебнику. Системные эксперты с их из ряда вон выходящими выводами часто оказываются непонятыми и для ток-шоу не годятся. Потому что пустой гвалт там важнее спокойных умных мыслей. Там, где гвалт и скандалы — там рейтинги. Где рейтинги, там деньги за рекламу. Капитализм: всё на продажу, включая информацию и даже национальные интересы страны.

Кстати, мало кто знает, что британская разведка традиционно подчинена или курируется министерством иностранных дел. В американских посольствах нет штатных резидентов разведки, таковым является сам посол — чиновник Госдепа. Даже военная разведка поставляет информацию внешнеполитическому ведомству. Таким образом, информационное и силовое обеспечение внешней политики англосаксов сосредоточено в одном месте, где готовится решение любой внешнеполитической проблемы или задачи. А само решение принимают уже другие высшие инстанции, выбирая один из подготовленных вариантов. При этом дипломаты, военные и спецслужбы имеют некоторую свободу действий в решении своих специфичных задач.

Нельзя думать, что по каждому случаю исполнителями решений вырабатывается свой оригинальный сценарий реагирования, план оперативных действий, что называется, с нуля. Основой таких сценариев являются схожие практические прецеденты из собственной истории и истории других стран, то есть реализованные в прошлом сценарии или «домашние заготовки». Грубо говоря, кубики, из которых можно быстро выстроить и реализовать актуальную конструкцию. Исключения бывают очень редкими. Все они накапливаются в специальных библиотеках ведомств, научных и учебных заведений в официальных отчетах, научных разработках и других документах. При необходимости их целенаправленно изучают, модернизируют и пускают в дело, причем с оценкой и учетом таких факторов по месту реализации сценария, как этнопсихология, историческое и религиозное сознание, социальная структура общества и другое. В качестве небольшого подтверждающего примера можно привести недавнее объявление британской разведки о найме на службу сотрудников, владеющих русским языком, знающих русскую историю и культуру.

Всю эту работу по подготовке сценариев производят не только государственные институты, но и частные фирмы и университеты, экспертные группы, как за счет бюджетных средств, так и частных финансов. То же самое можно сказать и об исполнителях сценариев.

4.

Часто ставится вопрос, как нужно организовать наше экспертное сообщество и информационное пространство, чтобы опережать противника, навязывать ему свои модели…

Если будет поставлена такая задача, то найдутся и люди, способные её решить. Они же профессионально разработают тактику достижения поставленной цели и предложат варианты организации текущей работы. Это не самый сложный вопрос. Самое сложное — это преодоление предубеждений, отказ от догматических шаблонов и пропагандистских штампов, стереотипов. Работа экспертов по принципу чего изволит слышать начальство, будет всегда входить в противоречие с истинными интересами национальной безопасности. Конъюнктура тут становится откровенно преступной. А у нас в информационном пространстве доминирует именно конъюнктура и стремление угодить высокому начальству, а то и «зарубежным партнерам».

Уже достаточно долго все мы слышим и говорим о глобализации экономики, стандартов демократии, а так же тех или иных проблем человечества, которые надо решать сообща. Причиной глобализации называем мировое разделение труда, мировые деньги и финансовые потоки, транснациональный капитал, развитие коммуникаций и т. д. В итоге пришли к выводу, что глобализации мешают национальные интересы государств. Чтобы мировая экономика и демократия развивались дальше, надо заняться построением открытого общества. Это якобы и есть путь к миру. По крайней мере, так считает и действует мировой финансовый спекулянт Джордж Сорос, прикидываясь филантропом.

Однако мы видим, что мир меняется после распада СССР не мирно, а в результате жестоких войн, в которых «открытый мир» можно сравнить лишь со взломом суверенитета неугодных Западу государств прямой агрессией. При этом никаких оккупационных войск и администрации на их территории не формируется и не создается. Эти государства глобалисты технологично расстреливают авиацией и крылатыми ракетами с кораблей, уничтожая инфраструктуру и государственность, создавая гуманитарную катастрофу на огромном пространстве. Кому это выгодно? А то, что такая война кому-то выгодна, сомнений уже не остается. Так кому же?

Мы слышим часто модное слово инвестиция или инвестор. Но мало кто осознает, что инвестор это тот же спекулянт, вкладывающий деньги в какое-то дело или проект, которые потом с выгодой продаст, то есть спекулянт, инвестирующий свои финансы в реальную экономику с целью получения прибыли или ренты с инвестиций. Война тоже требует немалых инвестиций. Это и производство оружия с боеприпасами, и снабжение армий, и послевоенное восстановление разрушенной экономики. В любом случае инвестор-спекулянт получит прибыль. Но прибыль можно так же получить или увеличить за счет послевоенного изменения рынков в различных регионах мира, перераспределения финансов и сокращения невозвратных социальных затрат. Объем такой ренты с инвестиций в войну будет уже не миллиардный, а на порядок выше. С этого начинали Ротшильды.

Таким образом, возникают два новых понятия: инвесторы войны и рента войны. Рента войны это не только доход от кредитования военных расходов, но и ожидаемые доходы инвесторов войны по ее результатам. Пока об этом аналитики не говорят. Но в условиях глобализации об этом сказать уже давно пора. Для наглядности можно напомнить, что после Второй мировой войны финансовый капитал США увеличился в 2,4 раза за счет кредитования воюющих сторон и восстановления разрушенных городов и экономики Европы. Посмотрите последнюю статью Дж. Сороса «Для спасения экономики Запада нужно начать войну с Россией в ближайшие месяцы» для газеты Die Welt. Война с Россией на полном серьезе рассматривается, как выход из глобального кризиса спекулятивного капитала.

О каком мире пытается говорить Дональд Трамп? Он хочет накинуть узду на американских глобалистов, инвестирующих в новый передел мира, то есть в мировую войну? Он хочет лишить их ренты войны? Даже не смешно…

Также необходимо уточнить термины, используемые по тематике терроризма. Например, что такое международный терроризм? Террористическая война между народами, как вид международной политики? Конечно же, нет, тут произошла подмена понятий. Если говорить коротко, то мир имеет дело с транснациональным терроризмом, особой формой государственного террора, как инструмента государственной политики, направленным против другого государства. Доморощенные террористические организации не способны долго и системно действовать внутри страны без внешней поддержки. Полиция и армия вполне успешно справляются с ликвидацией таких организаций на ранней стадии их деятельности, если террористы не связаны с зарубежными базами финансирования, подготовки и центрами политической поддержки.

Кроме того, надо бы точнее определиться, кого считать террористами. Пока что под террористами подразумевают членов боевых ячеек, исполнителей терактов и отчасти вербовщиков. На самом деле террористическая сеть гораздо шире и в функциональном, и в структурном, и в кадровом отношениях. Во всяком случае, сеть имеет несколько уровней: заказчиков, финансистов, вербовщиков, инструкторов-специалистов, боевиков исполнителей, информационного обеспечения-прикрытия и логистики.

Заказчиками и финансистами оказываются те самые инвесторы войны, о которых говорилось раньше. На всех уровнях террористической сети активно действуют наемники или сотрудники частных военных компаний, как их сейчас называют официально на Западе. Они как бы микшируют нарушение суверенитета страны-жертвы со стороны иностранных государств, поддерживающих террористов, в обход международного права. Первые частные военные компании появились в Великобритании после того, как решением Генеральной Ассамблеи ООН № 2465 в 1968 году наемничество было запрещено и стало уголовно наказуемым. Очень показательный для Англии факт.

В России в соответствии с определениями ст. 359 УК РФ наемничество является уголовным преступлением, а для создания частных военных компаний правовой базы нет. Потому что в политике России не было, и нет необходимости в наемниках.

Еще одна проблема, которой не касаются наши аналитики. Гонку ядерного вооружения начали США и они же первыми применили это оружие в войне с Японией. Монополию на атомную бомбу американцам удержать не удалось и над миром нависла угроза самоуничтожения в случае мировой ядерной войны. На повестку дня был поставлен вопрос ядерного разоружения, но его решение в ООН остановилось на полпути.

Договор о нераспространении ядерного оружия был принят Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года после его ратификации тремя ядерными державами: СССР, США и Великобританией. Франция и КНР подписали Договор только в 1992 году. По состоянию на 11 мая 1995 года более 170 стран-участниц приняли решение продлить действие Договора на неопределённый срок без каких-либо дополнительных условий. К Договору не присоединились Израиль, Индия, Пакистан, а КНДР отозвала свою подпись. Всего в мире технологиями и возможностью производства ядерного оружия обладают более 40 стран, и только 10 из них имеют или испытали ядерные боеприпасы.

Казалось бы, следуя логике миролюбия, США должны были бы выступить инициатором и лидером завершения начатого процесса по снижению ядерной опасности в мире, инициировать и возглавить ядерное разоружение. Но этого не происходит.

Предвзято и лицемерно осуждая Иран и КНДР за стремление к обладанию ядерным арсеналом, американцы своей агрессивной политикой в угоду глобалистам прямо провоцируют эти же страны на нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия или выход из него. Потому что США демонстративно отрицают международное право, когда это им выгодно, и никакого равенства субъектов права не признают. В результате политических амбиций США ядерное оружие из сдерживающего фактора стало фактором превосходства и произвола сильного по отношению к слабому.

По этой причине, чтобы защитить суверенитет от американской агрессии и диктата, вопрос ядерного паритета с Америкой и Западом в целом становится все острее в каждой стране, попавшей в зону внимания «американской демократии». Что скажет на это Дональд Трамп после демонстрации стратегического оружия у морского побережья КНДР? Наверное, то же самое, что говорили его предшественники, которых он критикует. Или прибегнет к еще более жестким выражениям.

Мир по вине США и европейских болванчиков балансирует на грани большой войны. Глобалисты пытаются столкнуть в военном конфликте США и Россию в Сирии, провоцируют втягивание в украинский конфликт российской армии. Что касается возможной войны США с КНДР, то ее не будет только по той причине, что англосаксы предпочитают загребать жар чужими руками. Воевать против Северной Кореи они заставят Южную Корею и Японию. Инвесторы войны готовы, рента войны определена. Глобалисты просчитывают варианты сценариев.

В том числе крайние варианты сценария передела мира и установления нового миропорядка с использованием военного потенциала США, даже если Америкой придется пожертвовать. Судьба Германии ХХ века может стать прецедентом судьбы Америки в веке нынешнем. Не зря глобалисты возрождали немецкий Вермахт после Первой мировой войны и не случайно из Америки после Второй мировой войны сделали мирового жандарма или боевого слона, военные расходы которой превышают совокупные расходы на оборону всех государств остального мира. А структура вооруженных сил США исключительно интервенционистская и предназначена совсем не для обороны американского мегаострова-континента, а для агрессии в любом регионе земного шара.