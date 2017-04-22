Иордания назвала заявление Асада об интервенции «безосновательным»

Амман, , 22:53 — REGNUM Власти Иордании опровергли «безосновательные» заявления о предстоящей отправке своих войск в Сирию, 21 апреля сообщает Associated Press.

Представитель правительства Иордании Мохаммеда аль-Момани заявил, что Иордания продолжает настаивать на поиске политического решения по урегулированию ситуации в Сирии.

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Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что оборонное ведомство САР обладает разведданными, согласно которым, Иордания согласовала с Соединенными Штатами отправку своих военнослужащих на территорию Сирии.

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Асад добавил, что Иордания является зависимой от США страной и в случае, если Соединенные Штаты захотят «использовать северную часть Иордании против Сирии», так оно и будет.

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