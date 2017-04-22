Суббота, 22 Апреля 2017 года
02:00:37 МСК

Иордания назвала заявление Асада об интервенции «безосновательным»

Политика

Президент Сирии ранее заявил, что Иордания является зависимой от США страной

Амман, 21 апреля 2017, 22:53 — REGNUM  Власти Иордании опровергли «безосновательные» заявления о предстоящей отправке своих войск в Сирию, 21 апреля сообщает Associated Press.

Представитель правительства Иордании Мохаммеда аль-Момани заявил, что Иордания продолжает настаивать на поиске политического решения по урегулированию ситуации в Сирии.

Читайте также: Асад: В будущем Сирии может понадобиться помощь российской сухопутной армии

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что оборонное ведомство САР обладает разведданными, согласно которым, Иордания согласовала с Соединенными Штатами отправку своих военнослужащих на территорию Сирии.

Читайте также: Асад: Боевики уничтожили более 50% средств ПВО Сирии

Асад добавил, что Иордания является зависимой от США страной и в случае, если Соединенные Штаты захотят «использовать северную часть Иордании против Сирии», так оно и будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу назвал направления работы российской военной полиции в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
21.04.17
«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку
ВильнюсЛитва Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике Экономика
NB!
21.04.17
Командование ВВО объяснило переброску войск на границу с КНДР
ХабаровскРоссия Военные учения Политика
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Политика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: На передовой замечены иностранные инструкторы и снайперы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«Водитель вышел, за голову схватился»: подробности страшного ДТП в Ижевске
ИжевскРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
ещё главное