Елена Ханенкова, , 22:47 — REGNUM

После заявлений об угрозе, исходящей от Северной Кореи, администрация президента Дональда Трампа, похоже, решила прибегнуть к новому ходу на «Великой шахматной доске» — выдвинуть новую фигуру и поставить под удар Иран.

Совсем недавно администрация Трампа уведомила Конгресс, что Иран соблюдает условия ядерной сделки 2015 года. Однако 18 апреля государственный секретарь Рекс Тиллерсон внезапно заявил, что администрация провела полный обзор соглашения, известного как «Совместный всеобъемлющий план действий», и решила, что «Иран остается ведущим государственным спонсором терроризма, используя [для этого] множество платформ и методов». Он также отметил, что подведомственному комитету, находящемуся под контролем Совета Безопасности, еще предстоит оценить, является ли договор «жизненно важным для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов».

Каждые 90 дней США издают «решение» — соответствуют ли действия Ирана условиям сделки; и это — первое при администрации Трампа.

На пресс-конференции в Вашингтоне Тиллерсон обвинил Тегеран в «тревожных и продолжающихся провокациях» и сравнил страну с Северной Кореей, а также назвал ядерную сделку 2015 года провалом. «Эта сделка представляет собой тот же неудачный подход из прошлого, который привел нас к текущей неизбежной угрозе, с которой мы сталкиваемся в Северной Корее», — сказал Тиллерсон во время пресс-конференции 20 апреля.

«Вариантов толкования этого заявления немного — это не меньше чем провозглашение намерения администрации Трампа отказаться от ядерного соглашения и перезагрузить позицию Соединенных Штатов, что сокращает путь к войне», — озвучил свое мнение представитель американского национального совета по делам Ирана.

Американские эксперты также встревожены продолжающейся агрессией администрации Трампа в отношении Ирана. Они отметили, что напыщенные заявления Тиллерсона противоречили его собственному докладу спикеру палаты представителей Полу Райану днем раньше, в котором Тиллерсон подтвердил, что Иран соблюдает условия сделки.

«Сегодня секретарь Тиллерсон и администрация Трампа поставили безопасность американского народа и всего мира под серьезный удар», — говорится в ответе американского национального совета по делам Ирана (NIAC).

«Публичные заявления, расценивающие ядерную сделку с Ираном как «неудачный шаг», и сравнение страны с Северной Кореей безрассудны и вопиюще ложны», — добавили в совете. «Госсекретарь игнорирует советы почти всех аналитиков по вопросам безопасности, как иностранных, так и внутренних, об эффективности ядерной сделки».

«Теперь администрация заявила, что проведет 90-дневное расследование по поводу того, будут ли отменены санкции (как этого требует ядерная сделка) и будет ли это соответствовать интересам американской национальной безопасности», — заявил президент NIAC Трита Парси в интервью The New York Times.

Элли Геранмайе из европейского совета по иностранным делам заметила в интервью Foreign Affairs: «Трамп должен помнить, что более агрессивный подход несет серьезные риски как для Тегерана, так и для Вашингтона… это путь к конфронтации, что еще больше разжигает конфликт в одном из самых нестабильных регионов мира».

«Зачем уничтожать договор, который работает?» — единодушно вопрошают почти все эксперты. Если Соединенные Штаты откажутся от своих обязательств по сделке, Иран, вероятно, последует их примеру и начнет расширять свою ядерную деятельность — независимо от того, кто победит на президентских выборах. По мере приближения Ирана к обладанию ядерным оружием Соединенные Штаты вновь приблизятся к войне. И все вернется на круги своя — а именно в 2012—2013 годы: тогда Барак Обама осознал, что политика Соединенных Штатов скорее приведет к войне, чем к капитуляции Ирана, и решил удвоить усилия по поиску дипломатического решения путем тайных переговоров.

На этот раз у американского президента не будет «дипломатических выходов» — он уничтожает собственный МИД [финансирование и сам аппарат государственного секретариата сокращается на треть] и саму возможность лавирования очень громкими заявлениями, которые не допускают дипломатических маневров. Но рубить «правду-матку» — это не дипломатия. Тиллерсон, кончено, может смело переименовывать свое министерство в министерство «правды»… но международники в США единодушны в том, что исполнительная власть США планомерно отпиливает себе ногу, на которой достаточно прочно стояла в течение десятилетий.

«Такая зажигательная риторика не служит никакой другой цели, кроме как цели подорвать ядерную сделку, которая работает и которую, по собственному признанию Тиллерсона, Иран соблюдает», — считают в иранском комитете NIAC.

Реакция Ирана на жесткие заявления Тиллерсона была отчаянной: «Обвинения США не могут замаскировать признания того, что Иран соблюдает обязательства в отношении JCPOA [ядерной сделки], и это обязывает США изменить курс и выполнить свои собственные обязательства», — приводит слова иранского министра иностранных дел Мохаммад-Джавада Зарифа The Guardian.

«Во время переговоров по ядерной проблеме, вспоминает Парси в интервью «Таймс», — Зариф много раз говорил мне, что он расстроен тем, что Вашингтон не хочет признавать, что ядерная сделка может быть базой, а не «пределом» американо-иранских отношений. И что это может создать возможность потери контроля над «врагом» на Ближнем Востоке».

Будучи кандидатом на президентских выборах 2016 года, Трамп откровенно критиковал сделку, но предлагал противоречивые решения; и было непонятно, стремится ли он отказаться от нее, изменить или сохранить, но с более жесткими санкциями. Решение этой недели предполагает, что, хотя Трамп согласился с выводами Международного агентства по атомной энергии, о том, что Иран соблюдает условия сделки, он ищет способ усилить давление на Тегеран.

Несмотря на облегчение санкций, Иран по-прежнему входит в список государственных спонсоров терроризма еще и из-за «поддержки антиизраильских групп» и по-прежнему подвергается «неядерным санкциям», в том числе за нарушения прав человека и поддержку правительства Сирии — президента Башара Асада.

Напомним, ядерная сделка была заключена в Вене в июле 2015 года после 18 месяцев переговоров, которые вел бывший госсекретарь Джон Керри и дипломаты из четырех других постоянных членов Совета Безопасности: Великобритании, Китая, Франции, России, а также Германии. Согласно её условиям, Иран согласился приостановить свою ядерную программу в обмен на освобождение от миллиардных санкций.

Оппоненты сделки, в том числе Израиль, возражали, заявляя, что это только притормозит Иран на пути к приобретению ядерного оружия и не позволит проводить инспекции на его атомных объектах, которые гарантировали бы, что это не обман. Обама, Керри и другие, кто вел переговоры о сделке, усиленно отстаивали свои позиции и заявляли, что соглашение приведет к большей безопасности в Израиле, на Ближнем Востоке и в мире.

К слову, нынешний главный американский дипломат все же не стал угрожать выбросить в мусор соглашение 2015 года, которое было поддержано мировыми державами, но и не сказал, собирается ли администрация Трампа наказывать Иран новыми санкциями.

Республиканцам на Капитолийском холме не вполне понятно, как реагировать на новые «па» администрации. Архитекторы предыдущей сделки сказали, что они относятся к этому «осторожно-оптимистично» и надеются, что сделка все-таки останется в силе. Хоть Тиллерсон и объяснил им, что Иран продолжает угрожать Соединенным Штатам и остальному миру, и объявил, что администрация Трампа рассматривает пути противодействия вызовам, которые ставит Тегеран.

Как только Совет по национальной безопасности завершит свое расследование по ядерной сделке, «мы сможем ответить на вызовы, которые Иран ставит со всей ясностью и убежденностью», сказал Тиллерсон. Примечательно, что немногословный человек Тиллерсон иногда внезапно замечает, что его загадочные замечания создают больше путаницы, нежели ясности, среди союзников, друзей и даже противников.

Ранее 19 апреля Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, предоставил немного дополнительной информации об Иране. Он отказался ответить, добавит ли администрация Трампа сделку с Ираном к списку других ошеломляющих внешнеполитических изменений, которые уже произошли. «Я считаю, что соответствующим учреждениям необходимо произвести расследование — согласовать и определить, в какой степени Иран соблюдает эту сделку, и вынести рекомендации президенту», — сказал Спайсер.

Все эти загадочные замечания, похоже, оставили республиканцев на Капитолийском холме в глубоком замешательстве. Сенатор из Теннесси Боб Коркер, председатель комитета по внешним сношениям Сената, сказал, что администрация Трампа, похоже, готовит более жесткую линию против Ирана. «Секретарь Тиллерсон дал понять, что независимо от технического соответствия Ирана… администрация не испытывает иллюзий по поводу сохраняющейся угрозы со стороны Тегерана и готова работать в тесном контакте с Конгрессом, чтобы оказывать давление [на Иран]», — сказал Коркер в своем заявлении 19 апреля.

Санкции США, одобренные Конгрессом, были приостановлены, а не отменены; они могут быть восстановлены одним росчерком президентского пера. Администрация Трампа оставила себе 90 дней на то, чтобы завершить свое «расследование», но в ближайшие недели ей придется принять ряд решений о сделке, которая была заключена не только с США, но и с Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией. Кстати, правительства этих стран вместе с представителями Соединенных Штатов и Ирана соберутся в ближайшие дни в Вене.

У Трампа есть время (до конца мая) — срок, установленный Конгрессом, чтобы решить, продолжать ли отмену санкций. Отказ от сделки вызвал бы шок по всей Европе и в Москве. Ведь в первых же поздравительных телефонных звонках Трампу, после его победы на выборах, и президент России Владимир Путин, и канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули необходимость поддерживать сделку с Ираном. А после первой встречи с Тиллерсоном в феврале комиссар по внешней политике Евросоюза Федерика Могерини заявила, что администрация Трампа обязалась «придерживаться строгого выполнения соглашения и всех его положений».

Аналитики и бывшие правительственные чиновники заявили, что вряд ли администрация Трампа откажется от иранского соглашения. Но очевидно, что с первых дней пребывания у власти новая администрация стремится усилить давление на Иран.

«Администрация Трампа вернула Соединенным Штатам более тесные связи со своими традиционными арабскими друзьями на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Часть этих связей означает поддержку тех народов, которые в подавляющем большинстве являются мусульманами-суннитами и интенсивно соперничают с Ираном, где у власти шииты.

К концу своего второго срока президент Обама начал смотреть на эти сектантские трения уже довольно отстранённо, полагая, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в тысячелетнюю религиозную борьбу», — пишет издание The New York Times.

Напомним, что ранее, 19 апреля, Тиллерсон присутствовал на саммите глав правительств США и Саудовской Аравии, где заявил, что ему «приятно быть здесь сегодня, чтобы подтвердить очень тесное партнерство между Соединенными Штатами и Королевством Саудовская Аравия». А по сути, договаривался о режиме благоприятствования для американского бизнеса в Саудовской Аравии.

Марк Дубовиц, глава произраильской группы — Фонда защиты демократий, которая пыталась повлиять на сделку с Ираном, заявил, что администрация все еще может избавиться от сделки или пересмотреть её. Он утверждал, что администрация «не должна быть связана соглашениями по контролю над вооружениями, которые глубоко ошибочны».