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Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?

Политика

Анкара воспринимает перспективу федерализации как «страшную угрозу» в контексте «распада Османской империи»

Флаг Турции
Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM
Флаг Турции

Москва, 22 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  

Разгорающиеся в Турции политические страсти вокруг вопроса Большого Курдистана анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Глава правительства Турции Бинали Йылдырым, выступая на митинге в Анкаре, высказал опасения в переходе страны на федеративную систему. Прицел относительно давно ведущихся разговоров о децентрализации понятен, это автономизация областей, населенных курдами. Поскольку наблюдается смена вех, предполагающая отказ Турции от европеизированного образа национального государства, в ход идут альтернативные средства поддержания единства.

Речь, прежде всего, идет об исламизации курдов, задуманной как способ противостояния процессу создания курдского государства. США, способствуя федерализации прилежащих к турецкой границе областей Ирака, обострили данный вопрос, спровоцировав Анкару на рьяные и часто необдуманные действия в отношении северных районов Сирии. Запланированная Асадом и включенная в проект новой сирийской Конституции автономизация населенных курдами сирийских территорий добавляет еще один вектор беспокойства турецких властей. Мозаика складывается: к курдским автономиям на севере Ирака и Сирии логично тяготеет населенная курдами область на юге Турции.

Альтернатива Большому Курдистану, контуры которого все более прорисовываются по ходу развития ближневосточного конфликта, может быть мирной, путем федерализации южных турецких областей. Или накаленно-исламистским, выглядящим в исполнении Анкары значительно более рискованным.

Читайте подробности в статье «Анкара и «её» курды: почему премьер Турции грозит своей отставкой?»

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