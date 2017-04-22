Петра Порошенко пригласили в Грузию

Тбилиси, , 21:37 — REGNUM

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 21 апреля вечером принял министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который находится в Тбилиси с официальным визитом.

По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече была подчеркнута важность активизации отношений в торгово-экономической, гуманитарной, правовой сферах, дальнейшего развития стратегического партнерства. Георгий Маргвелашвили пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить Грузию.

На встрече также обсуждались вопросы «оккупации» территорий Грузии и Украины Россией. Стороны осудили действия России и факты нарушения ею норм международного права, подчеркнули важность тесного и координированного сотрудничества в деле мирного урегулирования конфликтов и деоккупации территорий Грузии и Украины.

Георгий Маргвелашвили выразил надежду, что Украина получит поддержку Европарламента в вопросе безвизового сообщения, и граждане Украины, подобно гражданам Грузии, смогут пользоваться всеми благами визовой либерализации.