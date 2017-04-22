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Италия и РПЦ: на что намекают метафоры

Политика

Глава Русской православной церкви и президент Италии обнаружили много общего

© О. Варов patriarchia.ru

Москва, 22 апреля 2017, 03:03 — REGNUM  

На встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что отношения с Католической церковью строятся в двух направлениях. В первом, касающемся богословских вопросов, немалую роль играют исторические нюансы, что не отменяет второго направления, чисто практического характера. Сюда относится «защита христианского присутствия на Ближнем Востоке» и «примирение людей в местах локальных конфликтов, например, на востоке Украины». Есть и другие практические вопросы. С подробностями читателей ИА REGNUM знакомит обозревательСтанислав Стремидловский.

Указав на то, что Русская Православная Церковь часто вносила важный, а иногда даже решающий вклад во многие судьбоносные вопросы, Маттарелла обратил внимание на необходимость наращивания усилий по защите прав христиан, прежде всего в Ближневосточном регионе. Миротворческое служение должно быть приоритетом для представителей всех конфессий. Что же касается Украины, то и в этой сложной ситуации РПЦ, по мнению итальянского президента, способна использовать свое влияние для примирения противоборствующих сторон.

И можно было бы сказать, что эти переговоры — не более чем взаимный жест вежливости, ни к чему не обязывающий обмен любезностями. Если бы не одно но: в Италии сложился консенсус среди части политиков, убежденных в необходимости немедленного восстановления отношений с Москвой. В решении украинского вопроса заинтересованы не только президенты Италии и России, но и, с другой стороны, Ватикан и Московская патриархия.

Тем любопытнее выглядит в этой связи упоминание Патриархом тысячелетней истории отношений России и Италии, причем в качестве примера возникновения взаимной симпатии предстоятель РПЦ привел итальянских архитекторов, прибывших на российские земли в XV веке по приглашению Иоанна III. Мастер, которого подразумевал Патриарх Кирилл, — это архитектор и инженер Аристотель Фьораванти, который был не только талантливым зодчим, но и полководцем. Свои умения он применял, в том числе, при командовании артиллерией Иоанна III во время похода на Новгород. Были на его счету и другие действия, позволяющие считать его первым командующий русскими инженерно-строительными войсками. А ведь этого мастера зазывал к себе османский султан Мехмед II, завоеватель Константинополя. Интересные метафоры, не правда ли?

Об особенностях диалога между Москвой и Римом читайте в статье Москва — Рим: почему патриарх Кирилл вспомнил Ивана III

Читайте другие материалы по внешнецерковным отношениям в статьях Станислова Стремидловского

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