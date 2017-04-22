Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России

Тбилиси, , 21:38 — REGNUM

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и его украинский коллега Павел Климкин подписали совместную декларацию в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. По информации пресс-службы МИД Грузии, документ был подписан 21 апреля в рамках визита Климкина в Тбилиси.

В декларации говорится об успешном сотрудничестве между Грузией и Украиной в сферах политики, обороны, экономики, гуманитарной, правовой и других сферах. Документ осуждает Россию за продолжение «оккупации и агрессивных действий» в отношении Грузии и Украины и расценивает их как нарушение фундаментальных принципов международного права.

В совместной декларации министры соглашаются продолжить координацию и сотрудничество в рамках международных организаций по вопросам мирного урегулирования конфликтов и деоккупации территорий Грузии и Украины.

Джанелидзе и Климкин приветствуют вступление в силу безвизового режима с ЕС для граждан Грузии и решение Европарламента о введении безвизового сообщения для граждан Украины.

В совместной декларации министры заявляют об усилении сотрудничества на пути интеграции обеих стран в Евросоюз.

В документе также подчеркнуты значение политического диалога и необходимость его дальнейшей активизации, проведения регулярных встреч представителей Грузии и Украины на высшем уровне, что будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства и проведению внутригосударственных реформ в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

В декларации подчеркивается значение дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, выражен интерес к осуществлению масштабных транспортных и энергетических проектов в рамках маршрута Европа — Кавказ — Азия и проекта Нового Шелкового пути.

Министр иностранных дел Украины находится в Тбилиси с официальным визитом.