Белый дом: Трампу доложено о российских бобмардировщиках вблизи Аляски
Администрация Трампа не переживает по этому поводу
Вашингтон, 21 апреля 2017, 21:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проинформирован о полетах российских стратегических бомбардировщиках Ту-95 в международном пространстве недалеко от берегов Аляски. Соответствующее заявление 21 апреля 2017 года сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге.
Журналисты спросили Спайсера, доложено ли президенту Трампу о полетах российских стратегических бомбардировщиков вблизи Аляски, которые продолжаются уже четыре дня.
«Мы в курсе этого», — ответил Спайсер.
При этом представитель Белого дома подчеркнул, что ничего необычного в этих полетах нет, так как США таким же образом осуществляют воздушное патрулирование.
«Это соответствует международным правилам», — отметил Спайсер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние четыре дня в междунарподном воздушном пространстве недалеко от берегов Аляски ПВО США регулярно засекают российские стратегические бомбардировщики Ту-95.
В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все полёты самолётов Военно-воздушных сил осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.
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