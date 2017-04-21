Белый дом: Трампу доложено о российских бобмардировщиках вблизи Аляски

Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проинформирован о полетах российских стратегических бомбардировщиках Ту-95 в международном пространстве недалеко от берегов Аляски. Соответствующее заявление 21 апреля 2017 года сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге.

Журналисты спросили Спайсера, доложено ли президенту Трампу о полетах российских стратегических бомбардировщиков вблизи Аляски, которые продолжаются уже четыре дня.

«Мы в курсе этого», — ответил Спайсер.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что ничего необычного в этих полетах нет, так как США таким же образом осуществляют воздушное патрулирование.

«Это соответствует международным правилам», — отметил Спайсер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние четыре дня в междунарподном воздушном пространстве недалеко от берегов Аляски ПВО США регулярно засекают российские стратегические бомбардировщики Ту-95.

В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все полёты самолётов Военно-воздушных сил осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.