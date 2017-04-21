Пятница, 21 Апреля 2017 года
21:05:00 МСК

СБУ намерена провести антитеррористические учения на границе с Крымом

Политика

В ведомстве просят местных жителей сохранять спокойствие

Херсон, Украина, 21 апреля 2017, 20:52 — REGNUM  Служба безопасности Украины планирует провести антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымским полуостровом, сообщает сайт украинского телеканала «Эспресо ТВ» со ссылкой на пресс-службу херсонского управления СБУ.

«Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», — цитирует телеканал заявление пресс-службы.

Сообщается, что учениями будет руководить координационная группа антитеррористического центра при региональном управлении СБУ.

Ведомство просит местных жителей сохранять спокойствие, наблюдая сосредоточение в населенных пунктах бойцов подразделений спецназначения.

При этом указывается, что на режим работы пограничного пункта «Чонгар» проведение учений никак не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в республике опасаются начала киевскими силовиками боевых действий накануне майских праздников.

Он отметил, что ВСУ ведут активную подготовку диверсантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: ВМС Украины начали учения по сценарию «необъявленной войны»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
21.04.17
В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова
МахачкалаРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
21.04.17
Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?
МахачкалаРоссия Похищения людей Происшествия
NB!
21.04.17
Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки
АбаканРоссия Скандалы с участием представителей власти Политика
NB!
21.04.17
Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда
ЧебоксарыРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
21.04.17
Приговор иностранцу-террористу станет основанием для лишения гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Новый законопроект: у виновных в терроризме будут отбирать гражданство РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России
БрюссельБельгия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Политика
NB!
21.04.17
В Москве объявили штормовое предупреждение
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Техника
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
ещё главное