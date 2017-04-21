Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ

Москва, , 20:23 — REGNUM Основными задачами госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018−2025 годы будет создание объектов размещения российской группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

В их число входят 129 объектов и шесть авиабаз для самолетов Дальней авиации, уточнил российский министр обороны.

«Кроме того, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления», — добавил Сергей Шойгу.

Кроме того, Минобороны России обустроит 33 аэродрома оперативно-тактической авиации, морские базы ВМФ и места дислокации ракетных комплексов «Искандер», «Бал» и «Бастион».

В общей сложности, запланировано ввести в эксплуатацию 1740 различных объектов, среди которых 1064 комплекса укрытий для техники, а также проложить 24 тыс. км оптико-волоконных линий связи, указал министр обороны РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия и Южная Корея заключили соглашение о производстве гаубиц «K9 Thunder»