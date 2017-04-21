Пятница, 21 Апреля 2017 года
21:06:11 МСК

Немецкий политик в Литве: «Не дадим Москве продавать дешёвое электричество»

Политика

В Литве продолжают строить планы, как остановить строительство БелАЭС

Вильнюс, 21 апреля 2017, 20:15 — REGNUM  Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 21 апреля, встретился с европарламентарием из Германии Ребеккой Хармс и обсудил с ней совместные действия против Белорусской АЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии парламента Литвы. По словам Хармс, Белоруссия «не обеспечивает обещанную прозрачность и факт того, что членов Европарламента не впустили в страну, вызывает большое беспокойство».

«Безопасность Белорусской АЭС — это забота не только Литвы, но и всего ЕС. Факт того, что Белоруссия по неназванным «административным причинам» не впустила членов Европарламента, вызывает большое беспокойство. Проект АЭС вызывает критические угрозы для стран ЕС из-за несоблюдения требований в сфере ядерной безопасности и охраны окружающей среды, создает нечестную конкуренцию на рынке электроэнергии. Должен быть отправлен ясный сигнал, что электричество, которое производится при нарушении международных регламентов ядерной безопасности и конвенции Эспоо, не будет принято в ЕС», — сказал Пранцкетис.

Хармс вместе с литовскими европарламентариями Пятрасом Ауштрявичюсом, Альгирдасом Саударгасом, Бронюсом Ропе планировали посетить Белоруссию 20 апреля. В рамках визита были предусмотрены встречи с представителями исполнительной власти, представителями неправительственных организаций, планировалось посетить строительную площадку Белорусской АЭС, утверждают в литовском парламенте. После визита в Белоруссию планировалось организовать встречи в Литве. «Однако Белоруссия не впустила членов Европарламента», — заявили политики.

«Мы продолжаем упорно пытаться обратить внимание на то, что выбор площадки и ее пригодность к строительству АЭС до сих пор не обоснованы, оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте не завершена, а литовское общество не ознакомлено с воздействием этого объекта на их здоровье. Мы считаем, что Белоруссия должна остановить строительство АЭС и продолжить оценку воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте согласно Конвенции Эспоо, впустить международную миссию по контролю над строительством АЭС, немедленно провести миссию SEED Международного агентства по атомной энергии по оценке площадки, провести тщательные стресс-тесты по оценке риска и устойчивости проекта АЭС», — сказал Пранцкетис.

13−16 июня в Минске пройдет встреча стран-участников Конвенции Эспоо, на которой будет продолжено рассмотрение дела Белорусской АЭС. «Активное вовлечение членов Европарламента в рассмотрение вопроса Белорусской АЭС в контексте Конвенции Эспоо способствует тому, что международные природоохранные требования и требования ядерной безопасности станут не только декларациями, но еще реально работающими правилами при реализации проектов ядерной энергетики», — сказал Пранцкетис.

Сейм Литвы, напомним, 20 апреля принял решение ограничить импорт электроэнергии с Белорусской АЭС.

Хармс в последующей дискуссии в парламенте «Белорусская АЭС: можем ли мы еще остановить проект? Взгляд ЕС, Литвы и Белоруссии» похвалила Литву за это решение.

«Принятое вчера Сеймом решение по обрыву связей с Белоруссией и Россией — весьма важная экономическая мера против планов Москвы и Минска по продаже Европе очень дешёвой электроэнергии, произведённой на небезопасных атомных электростанциях. Полагаю, что вчерашнее решение Сейма получит отклик в Брюсселе и покажет, что народ Литвы более серьёзно начинает решать и дискутировать по этому вопросу», — сказала Хармс.

Читайте также: В Литве надеются: После запрета импорта электричества БелАЭС «заморозят»

Читайте ранее в этом сюжете: «Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Литвы
Главное сегодня
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
21.04.17
В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова
МахачкалаРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
21.04.17
Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?
МахачкалаРоссия Похищения людей Происшествия
NB!
21.04.17
Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки
АбаканРоссия Скандалы с участием представителей власти Политика
NB!
21.04.17
Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда
ЧебоксарыРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
21.04.17
Приговор иностранцу-террористу станет основанием для лишения гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Новый законопроект: у виновных в терроризме будут отбирать гражданство РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России
БрюссельБельгия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Политика
NB!
21.04.17
В Москве объявили штормовое предупреждение
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Техника
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
ещё главное