Немецкий политик в Литве: «Не дадим Москве продавать дешёвое электричество»

Вильнюс, , 20:15 — REGNUM Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 21 апреля, встретился с европарламентарием из Германии Ребеккой Хармс и обсудил с ней совместные действия против Белорусской АЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии парламента Литвы. По словам Хармс, Белоруссия «не обеспечивает обещанную прозрачность и факт того, что членов Европарламента не впустили в страну, вызывает большое беспокойство».

«Безопасность Белорусской АЭС — это забота не только Литвы, но и всего ЕС. Факт того, что Белоруссия по неназванным «административным причинам» не впустила членов Европарламента, вызывает большое беспокойство. Проект АЭС вызывает критические угрозы для стран ЕС из-за несоблюдения требований в сфере ядерной безопасности и охраны окружающей среды, создает нечестную конкуренцию на рынке электроэнергии. Должен быть отправлен ясный сигнал, что электричество, которое производится при нарушении международных регламентов ядерной безопасности и конвенции Эспоо, не будет принято в ЕС», — сказал Пранцкетис.

Хармс вместе с литовскими европарламентариями Пятрасом Ауштрявичюсом, Альгирдасом Саударгасом, Бронюсом Ропе планировали посетить Белоруссию 20 апреля. В рамках визита были предусмотрены встречи с представителями исполнительной власти, представителями неправительственных организаций, планировалось посетить строительную площадку Белорусской АЭС, утверждают в литовском парламенте. После визита в Белоруссию планировалось организовать встречи в Литве. «Однако Белоруссия не впустила членов Европарламента», — заявили политики.

«Мы продолжаем упорно пытаться обратить внимание на то, что выбор площадки и ее пригодность к строительству АЭС до сих пор не обоснованы, оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте не завершена, а литовское общество не ознакомлено с воздействием этого объекта на их здоровье. Мы считаем, что Белоруссия должна остановить строительство АЭС и продолжить оценку воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте согласно Конвенции Эспоо, впустить международную миссию по контролю над строительством АЭС, немедленно провести миссию SEED Международного агентства по атомной энергии по оценке площадки, провести тщательные стресс-тесты по оценке риска и устойчивости проекта АЭС», — сказал Пранцкетис.

13−16 июня в Минске пройдет встреча стран-участников Конвенции Эспоо, на которой будет продолжено рассмотрение дела Белорусской АЭС. «Активное вовлечение членов Европарламента в рассмотрение вопроса Белорусской АЭС в контексте Конвенции Эспоо способствует тому, что международные природоохранные требования и требования ядерной безопасности станут не только декларациями, но еще реально работающими правилами при реализации проектов ядерной энергетики», — сказал Пранцкетис.

Сейм Литвы, напомним, 20 апреля принял решение ограничить импорт электроэнергии с Белорусской АЭС.

Хармс в последующей дискуссии в парламенте «Белорусская АЭС: можем ли мы еще остановить проект? Взгляд ЕС, Литвы и Белоруссии» похвалила Литву за это решение.

«Принятое вчера Сеймом решение по обрыву связей с Белоруссией и Россией — весьма важная экономическая мера против планов Москвы и Минска по продаже Европе очень дешёвой электроэнергии, произведённой на небезопасных атомных электростанциях. Полагаю, что вчерашнее решение Сейма получит отклик в Брюсселе и покажет, что народ Литвы более серьёзно начинает решать и дискутировать по этому вопросу», — сказала Хармс.

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