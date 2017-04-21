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МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН

Политика

Кандидатуру должны утвердить обе палаты Федерального собрания

Василий Небензя
Иллюстрация: Minpromtorg.gov.ru
Василий Небензя

Москва, 21 апреля 2017, 19:17 — REGNUM  

Новым постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций станет заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя. Об этом 21 апреля 2017 года сообщают «Известия» со ссылкой на источник в МИД РФ.

Сообщается, что на Смоленской площади определились с кандидатурой нового постпреда РФ при Всемирной организации. Предлагается, чтобы эту должность занял нынешний заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.

Кандидатуру постпреда должны будут утвердить обе палаты Федерального собрания. Скорее всего проблем с этим не возникнет.

Источник сообщил, что все необходимые документы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке (США) уже были отправлены.

Про Небензю известно, что в 1983 году он окончил МГИМО МИД СССР и с того же года по сей день находится на дипломатической работе.

Сперва он работал атташе посольства СССР в Таиланде. В 1990 году вернулся в Москву, где занимал различные должности в управлениях МИД СССР и России.

С 1996 года по 2000 год он работал в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, где занимал должности советника и старшего советника российского постпреда.

В 2000 году он снова вернулся в Москву, где стал заместителем директора Департамента международных организаций МИД России. В этой должности он проработал до 2006 года.

Затем до 2011 года он работал на должности заместителя постоянного представителя России при Всемирной торговой организации в Женеве.

С 2011 по 2012 — заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В 2012 году Небензю снова перевели в Москву. Там до июня 2013 года он занимал должность директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. Затем он стал заместителем министра иностранных дел России.

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Организация Объединённых Наций
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