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СМИ США: Китай привел в повышенную боеготовность боевую авиацию

Политика

КНР может готовиться отреагировать на чрезвычайные обстоятельства, связанные с Кореей

Истребитль Су-27 ВВС Китая
Иллюстрация: Archive.defense.gov
Истребитль Су-27 ВВС Китая

Вашингтон, 21 апреля 2017, 19:12 — REGNUM  Военно-воздушные силы Китая приведены в состояние повышенной боеготовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

По информации телеканала, разведка США фиксирует, что ВВС КНР резко активизировали техобслуживание необычайно большого числа боевых самолетов.

По мнению одного из источников телеканала, канал, Китай может готовиться отреагировать на чрезвычайные обстоятельства, связанные с Кореей.

Напомним, в районе Корейского полуострова сохраняется военно-политическая напряженность. На фоне испытательного пуска ракеты в КНДР вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в отношении Северной Кореи «стратегическому терпению Вашингтона пришел конец».

Ситуация обостряется и сообщениями о подходе к Корейскому полуострову ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон», последовавших сразу после ракетного удара американских кораблей по территории Сирии.

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