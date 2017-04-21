Военный Донбасс: На передовой замечены иностранные инструкторы и снайперы

Киев, , 19:11 — REGNUM В Донбассе продолжаются позиционные бои низкой степени интенсивности. Противоборствующие стороны применяют минометы калибров 82 и 120 мм, танки, БМП, БТРы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 апреля заявили: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер министерства обороны Украины (МОУ) по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко.

Так, Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Доломитное, Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Веселое, Спартак, Жабичево, Докучаевск, Николаевка, Белая Каменка, Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь, Саханка, Безыменное, Дзержинское, Куликово, Донецк (район аэропорта, Петровский и Кировский районы).

«Всего за прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 235 раз и выпустил по территории республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 1445 снарядов и мин… Получили повреждения шесть домов. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили двое погибших и пятеро раненых», — сказал Басурин.

Он обвинил украинские войска в обстреле объектов жизнеобеспечения — линий электропередач: «Вчера, 20 апреля, в результате повреждения опоры линии электропередач без электроснабжения остались пять населенных пунктов вблизи Авдеевки. При этом у подразделений ВСУ, прячущихся на территории Авдеевского коксохима, который обеспечивается энергией за счет собственных генераторов, свет есть. Отмечаю, что режим тишины и коридор для выполнения ремонтных работ на линии они снова не обеспечат, так как жизнь мирного населения в зоне конфликта им неважна».

По словам Басурина, вчерашние потери в рядах ВСУ вызваны неудачной попыткой прорвать позиции ДНР в районе Широкой Балки.

«Кроме этого, вчера в районе населенного пункта Широкая Балка нашими наблюдательными постами была замечена группа противника численностью до отделения, выдвигающаяся в сторону наших позиций. Нами велось наблюдение за происходящим, огонь на поражение не открывался. В ходе продвижения группы произошел ее подрыв на своих же минных полях, в результате чего один диверсант погиб и трое ранены. Оставшиеся в ходе спешной эвакуации убитого и раненого открыли заградительный огонь по нашим позициям из стрелкового оружия, огнеметов и гранатометов. Изначально вчера спикером Минобороны Украины был признан один раненый, но уже сегодня полностью отрицается сам факт существования и попытки выхода в сторону наших позиций диверсионной группы», — подчеркнул Басурин.

Он в очередной раз напомнил, что командование ВСУ скрывает данные реальных потерь среди украинских военнослужащих.

«Вчера Порошенко заявил, что с начала 2017 года в зоне так называемой АТО погибли 69 военнослужащих ВСУ и 420 ранены, но, посчитав потери, освещаемые официальным представителем Минобороны Украины, видно, что за 2017 год потери ВСУ составили 75 убитыми и 507 ранеными. Забытыми остались шесть убитых и 87 раненых. К тому же, 18 апреля, по данным официальных источников, за сутки потери составили один военнослужащий ВСУ, но при этом в тот же день в госпиталь Одессы доставили 15 раненых, а в морг Днепропетровска — шесть тел погибших. То есть реальные потери за 18 апреля составили шесть — погибшими и 14 — ранеными?! Президенту не докладывают актуальные цифры потерь? Или он целенаправленно их занижает в страхе перед народом Украины? А может, нам официально объявляют только боевые потери? Тогда количество небоевых потерь ВСУ только за 2017 год, по примерным подсчетам, составляет более 400 человек», — рассказал Басурин.

В НМ ДНР фиксируют прибытие в Донбасс иностранных военных специалистов. «Так, прибывшие ранее в зону конфликта 300 человек, идентифицированы нашими источниками, как снайперы и инструкторы по подрывной работе, и замечены нашей разведкой в «серой зоне». При этом некоторые западные государства, такие как Латвия и Канада, открыто заявляют, об отправке своих военнослужащих в Украину для этих целей», — считает Басурин.

Он также сообщил, что Украина отправляет в Донбасс тяжелое вооружение: «Отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах миссии ОБСЕ. Всего, за прошедшую неделю представители ОБСЕ отметили отсутствие техники ВСУ: — 152-мм гаубиц «Акация» — 50 единиц; — 152-мм гаубица «Мста-Б» — 38 единиц; — 152-мм гаубиц Д-20 — шесть единиц; — 122-мм САУ «Гвоздика» — восемь единиц; — 122-мм гаубица Д-30 — 10 единиц; — 120-мм миномет — 26 единиц; — РСЗО БМ-21 «Град» — восемь единиц; — танков — семь единиц».

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко отметил, что за минувшую неделю киевские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Фрунзе, Сокольники.

«За минувшую неделю силовики девять раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялись запрещенные минскими договоренностями 120-мм минометы и зенитные установки. Всего по территории республики было выпущено 320 снарядов и мин», — уточнил Марочко.

По его словам, бойцы ЛНР соблюдают режим тишины.

«Подразделения Народной милиции неукоснительно соблюдают минские договоренности и не реагируют на провокации со стороны Украины. Мы, как и раньше, готовы и полностью открыты к мирному диалогу и сотрудничеству. Мы за то, чтобы на нашей земле сохранялся мир, и не проливалась людская кровь», — рассказал Марочко.

Он проинформировал, что 21 апреля украинская сторона в очередной раз отказалась от разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской под предлогом обстрела своих позиций со стороны ЛНР.

«Народная милиция, как и ранее, всегда была готова выполнить условия рамочного соглашения. Все, что должно было быть для отведения сил и средств, было соблюдено. Был установлен режим тишины, согласно отчету миссии ОБСЕ, наши подразделения были готовы. Но инициативу должна была проявить украинская сторона. Украинская сторона такую инициативу не проявила, поскольку она зафиксировала мифический обстрел, который никто не подтверждает. Все есть, только желания выполнять Минские соглашения у украинской стороны нет», — считает Марочко.

В НМ ЛНР сообщили, что на минувшей неделе представители СММ ОБСЕ выявили отсутствие в местах хранения 138 единиц техники и вооружения ВСУ. «На этой неделе в отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения техники ВСУ следующего вооружения: РСЗО (реактивные системы залпового огня) БМ-21 «Град» — 10 единиц; 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» — восемь единиц; 152-мм САУ (самоходные артиллерийские установки) «Акация» — 20 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — 18 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 — 12 единиц; 120-мм минометов — 26 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 12 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 32 единиц», — добавил Марочко.

Он уточнил, что нарушение условий нахождения тяжелого вооружения ВСУ вдоль линии соприкосновения подтверждает и разведка Народной милиции ЛНР. Так, Народной милицией установлено прибытие на железнодорожную станцию Артемовска воинского эшелона со 152-мм САУ «Акация» и 10 танками. В Троицком на позициях ВСУ размещены три 122-мм артиллерийские гаубицы Д-30, а в районе населенных пунктов Ижевка и Новолуганское зафиксированы девять установок РСЗО «Град».

Марочко также считает, что система штрафов для военнослужащих, вряд ли поможет нормализовать дисциплину в подразделениях ВСУ.

«Предполагаю, чтобы навести воинский порядок в ВСУ, в Верховной раде и было принято непопулярное решение ввести систему штрафов к военнослужащим ВСУ за дисциплинарные проступки. Так, например, за употребление алкоголя предусмотрен штраф две тысячи гривен (74 долл.), а за небрежное отношение к военной службе предусмотрен штраф пять тысяч гривен (186 долл.) или ограничение по службе до двух лет, или лишение свободы до трех лет. Но, думаю, данные меры не будут способствовать нормализации обстановки дел в вооруженных силах Украины», — подчеркнул он.

В свою очередь, 21 апреля спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе двое украинских военных погибли, восемь — получили ранения.

«Среди раненых трое военнослужащих Нацгвардии, остальные — ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранения вблизи Марьинки, остальные потери приходятся на Авдеевку», — уточнил Лысенко.

Полковник отметил обострение военной обстановки на Донецком направлении, где ВС ДНР осуществили 20 обстрелов, из них семь — из тяжелого вооружения. В частности войска противника «неоднократно применяли тяжелое вооружение, в основном, в районе Авдеевки и севернее Горловки».

Вследствие минометного огня со стороны ДНР два жилых дома в Авдеевке повреждены. Среди гражданского населения пострадавших нет.

«Также вражеские мины повредили линию электропередач, в результате чего временно были обесточены пять соседних сел. В самой Авдеевке электро‑ и водоснабжения не прекращалось», — сказал Лысенко.

Также в районе Верхнеторецкого войска ДНР провели три минометных обстрела, еще один — вблизи Луганского. В обоих случаях применялись БМП.

Лысенко проинформировал, что на Мариупольском направлении ВС ДНР трижды применяли минометы: утром дважды по Марьинке, а вечером — по Красногоровке. Вооруженные провокации с применением легкого вооружения происходили на участке фронта Павлополь — Широкино. При этом противник открывал огонь из вооружения БМП вблизи Водяного и Широкино.

Он также сообщил, что позиции ВСУ в районе Катериновки (Луганское направление) попали под минометный огонь.

В то же время назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что в Марьинке в результате ночных обстрелов ДНР были повреждены шесть жилых домов.

«Посетил сегодня Марьинку… Снова повреждены 6 жилых домов. Хвала Богу, никого из гражданских не зацепило», — отметил Жебривский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что в результате ведения боевых действий были разрушены три жилых дома в г. Докучаевск и с.Спартак.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись: танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелами украинских силовиков разрушения получили: — г. Докучаевск, ул. Ленина 96; — г. Докучаевск, ул. Ленина 100; — Ясиноватский район, с. Спартак, ул. Киевская, 79, вследствие попадания взрывоопасного предмета полностью уничтожена кровля», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. Тем не менее ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс развода сил и средств в районе Станицы Луганской, а процесс обмена пленными затянулся.