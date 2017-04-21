Индия и Южная Корея заключили соглашение о производстве гаубиц «K9 Thunder»

Нью-Дели, , 18:49 — REGNUM Индийская компания Larsen & Toubro (L&T) подписала соглашение с южнокорейской компанией Hanwha Techwin (HTW) о совместном производстве 100 самоходных гаубиц «K9 Thunder», 21 апреля сообщает The Economic Times.

Первые 10 орудий поступят в Индию из Южной Кореи, еще 90 гаубиц будут изготовлены на оборонном предприятии L&T в Талегаон Дабхейд, расположенном в провинции Махараштра.

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Первая партия 155-мм/52 самоходных гаубиц «K9 Thunder» поступит в вооруженные силы Индии в текущем году, весь оборонный заказ будет выполнен в течение 42 месяцев. На приобретение гаубиц «K9 Thunder» Индия потратит около $646 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля стало известно, что оборонное ведомство Индии планирует закупить 100 зенитных управляемых ракет из Израиля для корабельных зенитно-ракетных комплексов Barak-1. Сумма сделки доходит до $77 млн.

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