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Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции

Политика

Аналогичное обвинение предъявлено экс-главе МЧС

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Бишкек, 21 апреля 2017, 18:38 — REGNUM  Государственный комитет национальной безопасности Киргизии предъявил лидеру партии «Ата Мекен», депутату республиканского парламента Омурбеку Текебаеву окончательное обвинение по статье «Коррупция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 21 апреля.

Также в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коррупция» Уголовного кодекса Киргизской Республики, обвинен бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшон Чотонов.

Первомайский районный суд продлил ранее избранную задержанным парламентарию и экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности.

Отметим, что сегодня в столице Киргизии состоялся очередной митинг сторонников Текебаева. Участие в акции протеста приняли порядка 40 человек. Пикетчики требовали освободить оппозиционного политика и снять с него все обвинения.

Напомним, 26 февраля 2017 года спецслужбы Киргизии арестовали лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генеральной прокуратуры, возбудившей против оппозиционного политика уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

Одновременно с этим также был задержан бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По данным следствия, он являлся посредником при передаче Омурбеку Текебаеву взятки в размере $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале марта политсовет партии «Ата Мекен» принял решение о выдвижении кандидатуры Омурбека Текебаева для участия в выборах президента Киргизии, которые должны состояться 19 ноября 2017 года.

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