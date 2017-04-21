День местного самоуправления в Тамбовской области отметили флешмобами

Тамбов, , 18:35 — REGNUM

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области» в честь Дня местного самоуправления организовала флешмоб в одной из социальных сетей в общедоступной группе «Тамбовщина муниципальная». Также прошел круглый стол «Местное самоуправление: опыт и перспективы», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В частности, в рамках флешмоба все города и районы области одновременно разместили в соцсети и на своих официальных сайтах видеоролики, посвященные Дню местного самоуправления с презентацией своих муниципалитетов.

Руководители и представители органов местного самоуправления, органов государственной власти области и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации собрались за «круглым столом». Эксперты обсудили развитие гражданского общества и реализацию гражданских инициатив на муниципальном уровне, взаимодействие избирательных комиссий с органами местного самоуправления, другие вопросы.

Глава администрации области Александр Никитин направил в муниципалитеты поздравление с профессиональным праздником. В нем, в частности, говорится о том, что местное самоуправление составляет основу любого демократического общества. Это самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим звеном между гражданами и государством.

«Успех местной власти зависит не только от профессионализма, компетенции и ответственности работников органов местного самоуправления, но и от активности граждан, умения работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов», — уверен глава региона.

Отметим, что дата для праздника была выбрана не случайно: 21 апреля 1785 года Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам», утвердив тем самым зарождение местного самоуправления в Российской империи.

Начиная с 2013 года, ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Сегодня в Тамбовской области насчитывается 277 муниципальных образований: 7 городских округов, 23 муниципальных района, 13 городских поселений и 234 сельских поселения. Все муниципальные образования являются членами Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской области».