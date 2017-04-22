«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»

Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Западный бизнес, в том числе американский нефтяной гигант ExxonMobil настроен на то, чтобы сделать исключения для сотрудничества с Россией, несмотря на санкционный режим. В этом смысле информация о том, что ExxonMobil просит разрешить ей сотрудничество с «Роснефтью», только подтверждает привлекательность российских нефтяных шельфовых проектов. Такую точку зрения сегодня, 21 апреля, ИА REGNUM озвучил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

Он обратил внимание на то, что официального подтверждения этой информации пока нет. Однако если исходить из правдивости этого сообщения, то тогда эта «утечка» логична, потому что в настоящее время альянс «Роснефти» и ExxonMobil простаивает.

«Речь идет о черноморских шельфовых проектах, Арктика пока не звучит, она за скобками. Я склонен полагать, что это по причине того, что здесь определенная поступательность, то есть Арктика сейчас не столь актуальна, а вот проекты на Черном море могут быть перспективными», — отметил Пасечник.

К тому же не стоит упускать из виду и то, что экс-глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон сегодня занимает пост госсекретаря США. По мнению аналитика, само сообщение о заявке нефтекомпании Минфину, о котором писала газета The Wall Street Journal, могло появиться с целью информационной затравки. Это могло быть своего рода провокационным тестом американских изданий для того, чтобы в очередной раз атаковать Тиллерсона.

С другой стороны, отмечает руководитель аналитического управления ФНЭБ, у Тиллерсона явно остаются связи с Exxon, а сама компания совсем не против того, чтобы развивать энергетическое сотрудничество с Россией, потому как в этом плане есть определенные точки роста и можно находить синергию.

«Политические оппоненты Тиллерсона, Трампа очень негативно реагируют на это все. Но сам факт таких вбросов информационных, сам факт актуализации этих обсуждений говорит о том, что подвижки в энергетической плоскости должны быть. Нынешнему американскому руководству это интересно. Этот простой рано или поздно должен смениться такой картиной сотрудничества. Исключительные моменты возможны», — считает Пасечник.

Все это в том числе элемент стратегической игры. Потому что в случае если удастся получить исключение для работы с «Роснефтью» в Черном море, то следующим совместным проектом обеих компаний может быть работа в Арктике. Это, как говорил эксперт, находится в определенной компетенции того же Тиллерсона. Формально он отстранен от принятия решений по Exxon, однако, учитывая, что он является госсекретарем США, эти проекты не могут проходить мимо него. В свою очередь, оппоненты могут пытаться блокировать подобные решения.

Однако в этом случае может оказать влияние поддержка и самого президента США Дональда Трампа, который является «непредсказуемым политиком», но все же четко настроен именно на углеводородную энергетику. Exxon надо развиваться, а как раз один из форпостов развития — это российский рынок.

«Просто Тиллерону нельзя сейчас выходить в авангард, что называется, открыто лоббировать эти вещи. Он — лицо в прошлом аффилированное, и это может вызвать взрыв политического негатива от оппонентов, шквал критики. Это сейчас не нужно», — сказал аналитик.

Несмотря на антироссийские санкции, российские энергетические, в том числе арктические проекты развиваются. Учитывая этот и вышеупомянутые факторы, по словам эксперта, есть четкая перспектива развития нефтегазовых шельфовых проектов. Поэтому западный бизнес даже в условиях санкций настроен на исключения. Яркий тому пример — сотрудничество «Роснефти» с Норвегией в Охотском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 19 марта, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение и разрешить совместную работу с «Роснефтью» по ряду проектов, несмотря на введенные против РФ ограничительные меры.

Уже через несколько дней из сообщений той же газеты стало известно, что Демократическая и Республиканская партии США обратились с администрации Трампа с просьбой отказать нефтегазовой компании в исключении для работы с «Роснефтью». Один из источников издания отмечает, что такую позицию разделяют сенаторы Марко Рубио, Роберт Менендес, Джон Маккейн и конгрессмен Элиот Энгл. По мнению республиканцев и демократов, работа Exxon с Россией может быть в интересах самой компании, но это не соответствует национальным интересам США.