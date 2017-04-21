CNN: Бомбардировщики Ту-95 ВКС РФ четвертые сутки летают у берегов Аляски

Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 уже четвертые сутки выполняют полеты у берегов Аляски. Об этом 21 апреля 2017 года сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля ПВО США засекли российские стратегические бомбардировщики Ту-95 над нейтральными водами недалеко от побережья Аляски.

ВВС США подняли в воздух перехватчики, которые сопровождали российские самолеты в течение некоторого времени.

Такая ситуация повторилась 18, 19, 20 и 21 апреля.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все полёты самолётов Военно-воздушных сил осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.

В военном ведомстве уточнили, что полеты совершаются над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, через нейтральные воды. Бомбардировщики пролетают около 5 тыс. километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тыс. метров.