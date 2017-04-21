Шойгу: Основными боевыми кораблями ВМФ России станут фрегаты

Москва, , 18:02 — REGNUM

Многоцелевые фрегаты проекта 22 350, аналогичные «Адмиралу Горшкову», станут основными боевыми кораблями ВМФ России, заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По словам главы военного ведомства России, в ближайшем будущем такие многоцелевые фрегаты с высокоточным оружием большой дальности должны стать основными боевыми кораблями российского военно-морского флота.

По мнению Сергея Шойгу, это позволит планомерно модернизировать надводные силы флота и на 30% усилить их боевые возможности.

Стоит отметить, что на заседании коллегии рассматривались результаты испытаний головного корабля проекта 22 350 «Адмирал Горшков» в рамках его приемки в состав ВМФ России.

В ходе испытаний фрегата хорошо себя показали крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», входящие в комплекс вооружения корабля, подчеркнул Сергей Шойгу.

Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков» флот должен получить до конца 2017 года. Сейчас проходят государственные испытания корабля.

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