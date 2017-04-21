СМИ обнаружили автора анонимных политических Telegram-каналов

Москва, , 17:30 — REGNUM Считавшиеся анонимными политические Telegram-каналы «Незыгарь», «Караульный» и «Акитилоп» принадлежат консалтинговой компании «Михайлов и Партнеры», а командует ими лично основатель компании и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. Об этом сообщает издание «Гражданские силы.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным сетевого издания, все материалы, размещаемые в этих каналах, перед публикацией в обязательном порядке согласуются с администрацией президента.

Telegram-каналы фактически легализовались как полноценный медийный контент сравнительно недавно — в январе этого года, и быстро приобрели популярность среди российских пользователей. Свою аудиторию завоевали «Незыгарь», «Караульный» и «Акитилоп». В основном это чиновники федерального и регионального уровней, депутаты, журналисты, политтехнологи и аналитики. Их пишут «Гражданские силы.ру», «обсуждают на утренних планерках, за обедом, на встречах, цитируют и следят за информационными потоками. «Политические Telegram-каналы, особенно анонимные, все эффективнее работают на формирование повестки», — пишет Ura.ru.

Одним из самых популярных Telegram-каналов в политических кругах и среди журналистов стал «Незыгарь» — именно он стал восприниматься серьезнее всего. Однако авторство «Незыгаря» все больше обрастало теориями и легендами. «Кто ведет канал [«Незыгарь» — прим.авт.] доподлинно неизвестно. Название намекает, что это скорее всего кто-то из сотрудников телеканала «Дождь» (Михаил Зыгарь — главный редактор телеканала 2010−2015 гг. — прим. ProTelegram.ru), но и этого нельзя утверждать наверняка. Кто бы не стоял за созданием этого канала, этот человек имеет большое количество связей среди власть имущих людей и хороших информаторов, потому как он в курсе большого числа внутри кремлевских интриг и той части политической жизни России, которая для простого обывателя обычно остается под завесой тайны», — передают «Гражданские силы.ру» со ссылкой на Pro Telegram.

Некоторые считали, что авторами «Незыгаря» являются журналисты «Новой газеты» — в основном из-за похожего стиля и фактуры. Однако, после интервью «Незыгаря» на канале «Россия-24» у журналистов издания возникли подозрения о причастности к Telegram-каналу высокопоставленных чиновников в Кремле.

По мнению экспертов, на которые ссылается Ura.ru, такой материал не мог выйти в эфир без согласования: «Автор канала про кремлевские интриги вдруг дает интервью на государственном телевидении… И неважно, был ли в балаклаве сам «Незыгарь» или нет…»

Примечательно, резюмируют «Гражданские силы.ру», что через три месяца после сообщений «Незыгаря» о теракте над Синайским полуостровом и клановых битвах в силовой сфере, Telegram-канал сообщил об обысках в организациях гендиректора ТАСС Сергея Михайлова.