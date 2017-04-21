На Красноярском экономическом форуме обсудили будущее российских городов

Красноярск, , 17:33 — REGNUM

В рамках Красноярского экономического форума-2017 состоялся мозговой штурм «Будущее российских городов». Участниками мозгового штурма стали: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, эксперты по вопросам экономики, региональному развитию, научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы. Краевую столицу представил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Как развиваются российские города? Как сделать жилищный сектор, городскую среду и строительство важными факторами конкурентноспособности города? Как новые технологии могут изменить российские города? Эти и ряд других вопросов обсуждались на площадке мозгового штурма.

Обозначая основные вопросы развития российских городов, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Основной проблемой российских городов является отсутствие комплексного развития — это принципиальный момент, который, в первую очередь, ощущают жители, когда говорят о недостатке образовательных учреждений, объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры, общественных пространств, спортивных сооружений и так далее. Безусловно, универсальным инструментом для решения этой задачи является градостроительная документация. Целый ряд городов сейчас работают над созданием нового генерального плана. Красноярск также занимался этим вопросом: в 2015 году мы утвердили новый генеральный план, затем — правила землепользования и застройки, проект планировки улично-дорожной сети. Тем самым появилась проектная основа, которая позволят теоретически обеспечить комплексность. Но мы столкнулись с тем, что возникли противоречия градостроительного и земельного законодательств. Законодательство не дает четкого ответа на вопрос как быть в случае, если границы земельного участка перечеркнуты градостроительным регламентом. Мы вынуждены искать ответы в суде».

Исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди поддержала Эдхама Акбулатова в том, что муниципалитетам необходимо давать больше полномочий, тогда многие вопросы будут решаться оперативнее: «Города на сегодня имеют только полномочия по утверждению генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), но не имеют полномочий урегулирования тарифов коммунальных структур, утверждений их инвестиционных программ в соответствии с генеральным планом. Тем самым невозможно выстроить инвестиционно-привлекательные проекты развития застроенных территорий. Так что на данном этапе ПЗЗ и генплан у нас не являются инструментом инвестиционной политики, а жилье — инструментом экономической и миграционной политики. Поэтому новые полномочия, на мой взгляд, являются базовым условием для движения в эту сторону».

Директор ГУП МосгортрансНИИпроект Александр Поляков акцентировал внимание на необходимости развития транспортной инфраструктуры и в целом управления дорожным комплексом городов.

Еще одной темой, которая получила широкое обсуждение у участников мозгового штурма, стало благоустройство городской среды. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис отметил положительный опыт Красноярска в этом вопросе: «Совсем недавно краевой центр получил диплом одного из победителей очень значимого и серьезного всероссийского конкурса в части благоустройства. В Красноярске есть масса элементов комфортной городской среды. Но это не означает, что нужно остановиться. Ключевая цель проекта по формированию комфортной городской среды — не только отремонтировать дворы, благоустроить парки, отремонтировать дороги, выполнить освещение и так далее. Главная задача, чтобы все преобразования выполнялись только по согласованию самих людей, которые этими объектами пользуются. Вовлечение людей — ключевой стержень всего проекта. Отмечу, что отчетность у нас идет не только по количеству выполненных объектов, мы будем смотреть на удовлетворенность людей тем, какие изменения произошли. Поэтому мы просим всех людей не сидеть на месте, вовлекаться в эту работу, активно участвовать в принятии решений и их реализации».

По итогам мозгового штурма «Будущее российских городов» эксперты и участники сошлись во мнении, что на сегодняшний день залогом динамичного развития муниципалитетов России является внедрение проектов муниципально-частного партнерства, участие в федеральных программах и активное вовлечение в реализацию этих проектов жителей.