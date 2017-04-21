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Депутат ГД обратился в СК с просьбой о проверке счетов соратника Навального

Политика

Дмитрий Саблин обратился в СК после того, как в СМИ появилась информация о том, что в 2014-2015 годах директор организации «Фонд борьбы с коррупцией» Роман Рубанов получил более 25 млн рублей

Москва, 21 апреля 2017, 17:14 — REGNUM  

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин просит Следственный комитет (СК) РФ проверить опубликованные в СМИ факты о незаконном получении денежных средств директором Фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым.

В письме на имя главы СК Александра Бастрыкина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, парламентарий приводит ссылки на появившуюся 18 апреля в ряде СМИ информацию, из которой, по его мнению, следует, что в 2014—2015 годах директор организации «Фонд борьбы с коррупцией» Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета «от неизвестных отправителей», при этом «для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling». Он уточняет, что, по данным СМИ, на счета Рубанова переводились «деньги как в рублях, так и в валюте, причем в долларах и евро поступала довольно значительная часть средств».

«А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального», — пишет Саблин. Среди получателей средств называются в том числе сторонники Навального Георгий Албуров, Леонид Волков, менеджеры фонда.

«В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку упомянутых в СМИ фактов незаконного получения средств директором Фонда борьбы с коррупцией и соратником Алексея Навального Романом Рубановым», — обращается депутат к главе СК. Он также просит Александра Бастрыкина «установить, на каком основании Роман Рубанов получал данные денежные средства и были ли уплачены налоги с полученных средств Рубановым и другими соратниками блогера Алексея Навального».

В случае подтверждения достоверности приведенной в СМИ информации Саблин просит провести проверку на предмет нарушения Фондом борьбы с коррупцией норм закона об НКО — «иностранных агентах».

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