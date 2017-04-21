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Глава МИД Норвегии проверит, как РФ утилизирует ядерные отходы в Арктике

Политика

Экологическая и радиационная безопасность Арктики – одна из важных тем российско-норвежских двусторонних отношений

Осло, 21 апреля 2017, 17:11 — REGNUM  В июне текущего года министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде посетит площадку по утилизации ядерного наследия «Губа Андреева» в Мурманской области. Об этом министр сообщил сегодня, 21 апреля, во время презентации новой арктической стратегии Норвегии в Будё, сообщает издание The Independent Barentsobserver.

Визит главы внешнеполитического ведомства назначен на 27 июня, он будет приурочен к 20-летию российско-норвежского сотрудничества по утилизации советского ядерного наследия в Арктике.

«Когда что-либо другое не работает, мы должны сфокусироваться на том, что действительно работает, на экологии, на ядерной безопасности», — отметил глава МИД Норвегии. Намерение сотрудничать с Россией в этих областях было зафиксировано в обновленной арктической стратегии.

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Во время визита Берге Бренде в губе Андреева пройдет также первая отгрузка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из старого складского помещения. Первые контейнеры с высокорадиоактивными урановыми топливными элементами будут отправлены из залива Андреева во фьорд Листа, вдоль побережья Кольского полуострова, на базу «Атомфлот» в Мурманске. Затем груз будет отправлен поездом для переработки на производственном объединении «Маяк» (Челябинская область).

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Напомним, «Губа Андреева» является одним из трех отделений Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» ФГУП «РосРАО».

По информации ИА REGNUM, объект в губе Андреева был создан в начале 60-х годов прошлого века для технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота ВМФ. Кроме обеспечения АПЛ, база выполняла приём, временное хранение и отправку на переработку на предприятие «Маяк» отработавшего ядерного топлива, накопленного при выгрузке ядерных реакторов подводных лодок, а также длительное хранение радиоактивных отходов (РАО).

После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году, министерство обороны СССР приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. Однако в связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершён. Работы в губе Андреева возобновились в конце 1990-х годов, благодаря финансированию норвежских партнёров. В губе Андреева в блоках сухого хранения до сих пор находятся 100 ядерных реакторов.

Всего, по данным руководства «СевРАО», в объект «Губа Андреева» было вложено порядка 6 млрд рублей, треть этой суммы — софинансирование со стороны России.

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Утилизация опасных отходов
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